مديرية الأمن العام تواصل تنفيذ حملتها التوعوية لتفقد جاهزية المركبات

وطنا اليوم:واصلت مديرية الأمن العام تنفيذ حملتها التوعوية والوقائية لتفقد جاهزية المركبات خلال فصل الشتاء، حيث شملت الحملة توزيع بروشورات توعوية على السائقين في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب تقديم إرشادات مباشرة حول أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المركبة، والحد من الحوادث الناجمة عن الظروف الجوية.
وتأتي الحملة بهدف الحد من حوادث السير، والحفاظ على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق وتوفير بيئة مرورية آمنة.
وتشتمل الحملة التي تنفذها الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة وطواقم فنية من إدارة الصيانة على تدقيق جاهزية المركبات، والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء، وقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية غير الاعتيادية.


24 ساعة
14:02

القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوف قادم من سوريا

12:55

الدفاع المدني بغزة: لا نستطيع الاستجابة للعديد من الاستغاثات

12:49

فريق PHU يتصدر المنافسة ويدخل مرحلة الحسم في مسابقة Gen G Collegiate Cup 2025

12:46

الأردن يدخل عصر الذكاء الاصطناعي: ما الذي نحتاجه لنصبح دولة إدراكية؟

12:45

اكتشاف كأس فضية في فلسطين عمرها 4300 عام تحمل أقدم تصوير لنشأة الكون

12:35

15 % من الأردنيين يستجيبون فوراً لإشعارات التنفيذ القضائي

12:28

وفاة خبيرة التغذية ديانا أريس بعد سقوط مأساوي

12:24

كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا تحقق درجة الإتقان في امتحان الكفاءة

12:14

بلدية مأدبا تتبرأ من فيديو قتل الكلاب الضالة رميا بالرصاص

12:03

السلطات الإثيوبية تعلن أن تفشي فيروس ماربورغ وصل لدرجة الوباء

11:55

حسّان يؤكد دعم الحكومة لإجراءات هيئة النزاهة للتعامل بجدية مع أي تجاوزات تعيق الاستثمار

11:50

الأمن : 48 ألف اتصال طارئ خلال المنخفض الأخير

وفيات
وفيات الأحد 16-11-2025وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة الله