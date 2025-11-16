مديرية الأمن العام تواصل تنفيذ حملتها التوعوية لتفقد جاهزية المركبات

وطنا اليوم:واصلت مديرية الأمن العام تنفيذ حملتها التوعوية والوقائية لتفقد جاهزية المركبات خلال فصل الشتاء، حيث شملت الحملة توزيع بروشورات توعوية على السائقين في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب تقديم إرشادات مباشرة حول أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المركبة، والحد من الحوادث الناجمة عن الظروف الجوية.

وتأتي الحملة بهدف الحد من حوادث السير، والحفاظ على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق وتوفير بيئة مرورية آمنة.

وتشتمل الحملة التي تنفذها الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة وطواقم فنية من إدارة الصيانة على تدقيق جاهزية المركبات، والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء، وقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية غير الاعتيادية.