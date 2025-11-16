بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

فريق PHU يتصدر المنافسة ويدخل مرحلة الحسم في مسابقة Gen G Collegiate Cup 2025

32 ثانية ago
فريق PHU يتصدر المنافسة ويدخل مرحلة الحسم في مسابقة Gen G Collegiate Cup 2025

وطنا اليوم:سجّل فريق PHU التابع لقسم هندسة البرمجيات في جامعة فيلادلفيا إنجازًا جديدًا بعد فوزه على فريق جامعة البلقاء التطبيقية، ضمن منافسات Gen G Collegiate Cup 2025، والتي أُقيمت مؤخرًا على مسرح الأعمال في الجامعة.
وجاءت الفعالية بتنظيم وإشراف لجنة الأنشطة الطلابية في قسم هندسة البرمجيات، وسط حضور كبير من طلبة الجامعة وأجواء مليئة بالحماس وروح المنافسة. وقدّم فريق PHU أداءً متميزًا يعكس مستوى الطلبة العالي في المهارات التقنية واحترافية الألعاب الإلكترونية، ليحصد الفوز عن جدارة ويتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.
ويضم الفريق، الذي يستعد حاليًا لتمثيل الجامعة في المرحلة المقبلة للمنافسة على الجائزة الكبرى 10,000 دينار أردني مع الفرق المتأهلة من مختلف الجامعات الأردنية، كلًا من محمود أحمد حسين، إبراهيم أحمد حسين، نواف موفق أبو لباد، ميار مجدي حلاوة، عبدالله زياد جيزاوي، ويوسف عوض.
وأكدت إدارة جامعة فيلادلفيا أن هذا الإنجاز يعكس تميّز طلبتها وقدرتهم على الابتكار والعمل بروح الفريق، مشيدةً بجهود قسم هندسة البرمجيات ودوره في دعم الأنشطة التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة العملية والإبداعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:46

الأردن يدخل عصر الذكاء الاصطناعي: ما الذي نحتاجه لنصبح دولة إدراكية؟

12:45

اكتشاف كأس فضية في فلسطين عمرها 4300 عام تحمل أقدم تصوير لنشأة الكون

12:35

15 % من الأردنيين يستجيبون فوراً لإشعارات التنفيذ القضائي

12:28

وفاة خبيرة التغذية ديانا أريس بعد سقوط مأساوي

12:24

كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا تحقق درجة الإتقان في امتحان الكفاءة

12:14

بلدية مأدبا تتبرأ من فيديو قتل الكلاب الضالة رميا بالرصاص

12:03

السلطات الإثيوبية تعلن أن تفشي فيروس ماربورغ وصل لدرجة الوباء

11:55

حسّان يؤكد دعم الحكومة لإجراءات هيئة النزاهة للتعامل بجدية مع أي تجاوزات تعيق الاستثمار

11:50

الأمن : 48 ألف اتصال طارئ خلال المنخفض الأخير

11:46

وزارة المياه: الهطولات المطرية تسجل 4% من الموسم ودخل السدود 1,8 مليون م3

11:41

وفيات الأحد 16-11-2025

11:06

العَودةُ إلى الشَّرعيَّةِ

وفيات
وفيات الأحد 16-11-2025وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة الله