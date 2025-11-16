فريق PHU يتصدر المنافسة ويدخل مرحلة الحسم في مسابقة Gen G Collegiate Cup 2025

وطنا اليوم:سجّل فريق PHU التابع لقسم هندسة البرمجيات في جامعة فيلادلفيا إنجازًا جديدًا بعد فوزه على فريق جامعة البلقاء التطبيقية، ضمن منافسات Gen G Collegiate Cup 2025، والتي أُقيمت مؤخرًا على مسرح الأعمال في الجامعة.

وجاءت الفعالية بتنظيم وإشراف لجنة الأنشطة الطلابية في قسم هندسة البرمجيات، وسط حضور كبير من طلبة الجامعة وأجواء مليئة بالحماس وروح المنافسة. وقدّم فريق PHU أداءً متميزًا يعكس مستوى الطلبة العالي في المهارات التقنية واحترافية الألعاب الإلكترونية، ليحصد الفوز عن جدارة ويتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

ويضم الفريق، الذي يستعد حاليًا لتمثيل الجامعة في المرحلة المقبلة للمنافسة على الجائزة الكبرى 10,000 دينار أردني مع الفرق المتأهلة من مختلف الجامعات الأردنية، كلًا من محمود أحمد حسين، إبراهيم أحمد حسين، نواف موفق أبو لباد، ميار مجدي حلاوة، عبدالله زياد جيزاوي، ويوسف عوض.

وأكدت إدارة جامعة فيلادلفيا أن هذا الإنجاز يعكس تميّز طلبتها وقدرتهم على الابتكار والعمل بروح الفريق، مشيدةً بجهود قسم هندسة البرمجيات ودوره في دعم الأنشطة التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة العملية والإبداعية.