كلية العمارة والتصميم بجامعة البترا تحقق درجة الإتقان في امتحان الكفاءة

وطنا اليوم:حققت أقسام كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا درجة “الإتقان” في امتحان الكفاءة الجامعية للفصلين الثاني والصيفي من العام الجامعي 2024–2025. وقد نال طلبة أقسام هندسة العمارة، والتصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، والتحريك والوسائط المتعددة درجة الإتقان في الامتحان.

وأكد عميد الكلية، الدكتور عامر الجوخدار، أن تحقيق هذه النتيجة يعد ثمرةً لاستراتيجية الكلية الهادفة إلى التميز، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل دعم إدارة الجامعة، وجهود أعضاء هيئة التدريس، وحرصهم على تزويد الطلبة بالمهارات العلمية والعملية اللازمة لسوق العمل.

يُذكر أن امتحان الكفاءة الجامعية يُعدّ معيارًا لقياس مدى جاهزية الخريجين للحياة المهنية، ويقيّم المهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال دراستهم. ويعكس تحقيق درجة الإتقان جودة البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية وكفاءة مخرجاتها.