روابط النسب تجمع العبداللات وبيضون… طلب كريشان وإعطاء العلاونة

وطنا اليوم:في أمسية أردنية أصيلة مفعمة بالمحبة والألفة، اجتمع أصحاب المعالي والعطوفة والشيوخ والوجهاء والأهل والأصدقاء من مختلف محافظات المملكة تلبيةً لدعوة الدكتور يوسف محمد العبداللات لحضور جاهة نجله الدكتور محمد إلى كريمة الدكتور موسى بيضون، وذلك في قاعة عمّان الكبرى، في لقاء يجسد قيم المجتمع الأردني المتجذّرة في النسب وصلة الرحم والمودة.

معالي توفيق كريشان تقدّم بالطلب قائلاً أمام الحضور:”نجتمع اليوم على الخير والمحبة، مجسدين عاداتنا الأردنية العريقة التي نفاخر بها الدنيا. وباسم آل العبداللات الكرام، جئنا نطلب ابنتكم الغالية، كريمة الدكتور موسى بيضون، لتكون زوجة لابننا الدكتور محمد. فالزواج عند الأردنيين هو رباط نسب وتكافل ومحبة بين العائلات، وهو قيمة اجتماعية نبيلة تعزز تماسك المجتمع وتُعلي شأن الروابط الأصيلة. نسأل الله أن يجعل هذا الطلب فاتحة خير وبركة للعائلتين.”

معالي محمد علي العلاونة أعطى بالموافقة قائلاً:”نرحّب بكم بين أهلكم وربعكم، وباسم آل بيضون الكرام نُعطي بالموافقة على طلب أخي معالي توفيق كريشان. فالجاهات والمناسبات الاجتماعية مفخرة لنا، وهي مدرسة في الاحترام والتوادّ وتوثيق روابط النسب التي نعتز بها. نسأل الله أن يكتب للعروسين حياة مباركة مليئة بالمودة والخير والسكينة.”

والد العريس – الدكتور يوسف محمد العبداللات قال:”نرحّب بكم جميعاً ونعتز بحضوركم الذي يعكس المحبة والأصالة. نسأل الله التوفيق لابني محمد ولابنة الدكتور موسى، وأن يجعل حياتهما عامرة بالسكينة والمودة والرحمة.”

والد العروس – الدكتور موسى بيضون قال:

“أهلاً بكم في بيوتكم وبين أهلكم، وحضوركم يزيدنا شرفًا وسرورًا. نلبي هذا الطلب بكل المحبة والتقدير، ونسأل الله أن يكتب للعروسين حياة سعيدة مديدة قوامها المحبة والوئام.”

وقدّم الحضور أطيب التهاني والتبريكات للعروسين ولعائلتيهما، مؤكدين أن مثل هذه المناسبات تُجسّد كرم الأردنيين وتُعمّق أواصر النسب والمحبة بينهم.

وتبقى الجاهات في الأردن من أروع صور الأصالة الاجتماعية، ومظهرًا حيًا لقيم العشائر الأردنية التي توارثها الأبناء عن الآباء؛ قيم الاحترام، والكرم، وتوثيق الروابط بين العائلات.

مبارك للعروسين، ومبارك للعائلتين، ونسأل الله أن يديم الأفراح في دياركم جميعًا.