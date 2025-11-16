بنك القاهرة عمان
في ذكرى ميلاد الحسين… نستذكر قائداً صنع مجد وطن

الدكتور أيمن أبو هنية

في ذكرى ميلاد المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه نقفُ وقفة إجلال أمام سيرة قائدٍ استثنائي نقش اسمه في ذاكرة الوطن العربي وبصمَ حروف الإنجاز على صفحات تاريخ الأردن الحديث نستذكر الحسين اليوم، لا لأنه رمز من رموز الدولة فقط، بل لأنه الأب والقائد والإنسان الذي جعل من الأردن قصة صمودٍ وكرامة ومشروع نهضةٍ لم يتوقف رغم كل التحديات والظروف.

لقد حمل الحسين رحمه الله الأردن في قلبه كما يحمل الأب أبناءه وعاش بين شعبه نبضاً يشاركهم همومهم، وأملاً ينهض بهم نحو غد أفضل. كان مدرسةً فريدة في القيادة مدرسة تقول إن الحكمة ليست ضعفاً وإن الشجاعة ليست مغامرة وإن الكرامة الوطنية هي صمام البقاء وسبب الوجود مدرسة تؤمن بأن صوت المواطن هو البوصلة الحقيقية لصانع القرار وأن الدولة تُبنى بالعمل لا بالشعارات وبالعدل لا بالمحاباة.

نستذكر اليوم قائداً حوّل التحديات إلى فرص وواجه الصعاب بثبات الجبال وصاغ نهجاً من الحكمة جعل الأردن واحة أمن واستقرار وسط محيطٍ يموج بالأزمات نستذكره كمنارةٍ تُضيء الطريق ورمزٍ للثبات ومثالٍ للإنسانية ورحاب قلبٍ لم يعرف يوماً سوى محبة شعبه.

وفي هذه المناسبة الخالدة نؤكد أن إرث الحسين العظيم لم يغب يوماً عن هذا الوطن؛ بل ازداد رسوخاً في نهج الدولة وفي صلابة مؤسساتها وفي وعي الأردنيين الذين تربّوا على قيم الانتماء والولاء والإنجاز. إرثٌ يتجدد اليوم في قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي حمل الأمانة بقوةٍ وحكمة وصاغ مشروعاً وطنياً عنوانه الاستقرار والعدالة وتكريس مكانة الأردن إقليمياً ودولياً قيادةٌ صلبة لا تعرف التردد ورؤيةٌ واضحة تمضي نحو مستقبل يليق بالأردنيين.

ويمضي على خطى والده ويقف إلى جانب جلالته ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني شابٌّ يحمل روح الحسين الكبير ويجسد طموح جيلٍ كامل ويكتب بفكره وحركته حكاية الأردن القادم… أردن العمل والتحديث والشباب.

رحم الله الحسين باني النهضة وقائد المسيرة وجزاه عن الأردن وشعبه خير الجزاء وستظل ذكراه نبراساً نهتدي به ونهجاً نتمسك به وقصة وطن كتب مجده بحكمة قائده، ويواصل أبناء الحسين اليوم كتابتها بثباتٍ وعطاءٍ لا ينتهي.
النائب
الدكتور أيمن محمود أبو هنية


