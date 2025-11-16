للوصول لمنظومة ضمان آمِنة وفاعلة ومستدامة؛ الضمان في مواجهة تحدياته الأربعة عشر

الخبير موسى الصبيحي

باختصار مفيد أكرّر دعوتي إلى ضرورة العمل على وضع خارطة طريق واضحة المعالم للضمان الاجتماعي لدينا تهدف للوصول إلى منظومة ضمان آمنة وفاعلة وعادلة وشاملة ومستدامة، وذلك في ضوء ما يواجهه الضمان اليوم من تحديات يتمثل أبرزها في (14) تحديّاً:

١) الشمولية وسدّ فجوة التغطية.

٢) التمويل المستدام.

٣) عدم استقرار سوق العمل واضطراب سياسات التعامل مع العمالة المهاجرة.

٤) تضخم أعداد العاملين في قطاع العمل غير المنظّم.

٥) التهرب التأميني بمختلف صوره وأشكاله الكلية والجزئية.

٦) ارتفاع معدلات البطالة.

٧) ضعف معدّلات الأجور في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص.

٨) تفاقم ظاهرة التقاعد المبكر المقلقة.

٩) ارتفاع معدلات حوادث وإصابات العمل.

١٠) ضعف حوكمة مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها.

١١) ضعف معدل العائد على استثمار أموال الضمان.

١٢) جاهزية الاستجابة للصدمات الاقتصادية.

١٣) مواءمة الرواتب التقاعدية مع متطلبات الحياة الكريمة والكفاية الاجتماعية.

١٤) تحدّي تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي.