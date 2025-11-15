جامعة البترا تستذكر ميلاد الراحل الكبير جلالة الملك الحسين بن طلال

وطنا اليوم _

بمناسبة ذكرى ميلاد الراحل الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، تستذكر جامعة البترا مآثره ومسيرته الخالدة التي ستبقى حاضرة في وجداننا ما حيينا، وستظل خطاباته نبراسًا يضيء طريقنا ويلهم خطانا نحو العمل والبناء.

وإننا في جامعة البترا، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة، نترحّم على روح الراحل العظيم، باني الأردن الحديث وملهم الأجيال، مؤكدين أننا سنبقى نسير على إرثه الوطني وقيمه الراسخة في الانتماء والولاء والعمل المخلص من أجل الأردن وقيادته الهاشمية.

وندعو الله عزّ وجل أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وأن يديم على أردننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ويبعد عنه كل مكروه.