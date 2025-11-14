الشيباني: خلال 11 شهراً غيّرنا نظرة العالم حول سوريا

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، الخميس، إن العلاقات مع الولايات المتحدة تسير بشكل جيد جداً وستنعكس على كامل المنطقة.

وأضاف خلال جلسة حوارية في معهد تشاتام هاوس في لندن أن السفارة السورية في المملكة المتحدة أعيد فتحها في لندن؛ لتخدم مصالح السوريين ولن تعود مقراً للاستخبارات.

وقال، إن هناك ملفات مهمة جداً مع بريطانيا، ونسعى للاستفادة من الفرصة التاريخية لترسيخ العلاقات، فسوريا لم تعد دولة هامشية بل مهمة لكل دول العالم.

“لا يجب أن نفوت الفرصة السانحة حالياً بالنسبة لسوريا والسوريين، ونعمل على مدار الساعة لتعريف العالم بسوريا الجديدة” وفق الشيباني.

وتابع: “خلال 11 شهراً غيّرنا نظرة العالم حول سوريا، وأزلنا المخاوف التي كانت موجودة”.

وقال، إن سوريا منهكة وتمر بمرحلة انتقالية، وهي بحاجة لوقت للتعبير عن نفسها، وتطمح أن تصبح دولة يؤمن بها أبناؤها وألا تكون بعيدة عنهم.

وتحدث عن عمل لتوفير مناخ سياسي صحي يؤسس لمشاركة الجميع، فسوريا دولة جمهورية تعتمد على الانتخابات، وستكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية بمشاركة جميع السوريين.

“نعتقد أن نجاح التجربة السورية يعتمد على التعايش وبناء الثقة ونبذ الطائفية التي كان يزرعها النظام البائد” بحسب الشيباني.

وقال، إن هنالك عملا على تعزيز التعددية في الحكومة والوزارات والمجتمع، ولقد حافظت سوريا على ثقافة المؤسسات، وتعمل على ترميم الدستور والقوانين بطريقة مدروسة.

وبخصوص أحداث السويداء والساحل قال الشيباني، إن لها سياقات مختلفة وشكلت تحديات كبيرة للحكومة، موضحا بأن أحداث الساحل كانت مفتعلة من فلول النظام مؤكدا عدم قبول التجاوزات التي ارتكبت.

وفيما يخص أحداث السويداء قال، إنها كانت بسبب تراكمات اجتماعية تحولت إلى صدامات فجرها تدخل إسرائيل، والحكومة حاولت ضبط الأمن في المحافظة.

“نعمل بروية لاحتواء أزمة السويداء، ولكن هناك أطراف في المحافظة لا ترغب بالتسوية، ونحاول أن نساعد السويداء على المستويات كافة، وأوصلنا 70 قافلة مساعدات إلى هناك” وفق الشيباني.

وقال إن إسرائيل تلعب حالياً دوراً سلبياً في سوريا، وغير راضية عن التغيير الذي حصل، وواصلت انتهاكاتها في الأراضي السورية، لكننا لم ننجر للاستفزاز وحاولنا الرد بالدبلوماسية.

وتابع: “لا نريد أن نكون طرفاً في أي حرب بالوكالة، ونريد الهدوء ونسعى لتفادي التصعيد مع إسرائيل وتبديد مزاعمها بالتعرض للتهديد، فنحن نعمل على إعادة بناء سوريا وننظر لأي اتفاق محتمل مع إسرائيل في هذا الإطار”.

ولفت إلى أن العديد من الأطراف الدولية تدعم موقف سوريا الدبلوماسي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية.

“النظام البائد أورثنا مشاكل مع الجميع ولكننا نجحنا في إعادة تعريف العالم بسوريا ولا نريد لسوريا أن تكون مكاناً يستجدي المساعدات والعون من العالم، بل نريد أن نكون مصدر إلهام للتغيير” وفق الوزير

وقال: “نؤمن بأهمية التنوع الذي يميز سوريا، ولا نقبل بأي شكل من أشكال التقسيم، ونسعى لدمج جميع الأطراف والمكونات في سوريا الموحدة”.

وبخصوص العقوبات قال: “نعتقد أن جميع العقوبات ستزول في نهاية العام، وهذا سيؤدي إلى فتح باب فرص الاستثمار المتعددة والواسعة في جميع القطاعات”.

وأضاف: “لا نرغب بأن نكون طرفاً في أي قطب، ونعمل على بناء علاقات جيدة وشراكات مع الجميع.”

وفيما يخص العلاقة مع روسيا قال الشيباني: “نبني علاقات واقعية مع روسيا، ولا نريد أن تكون متحكمة في سوريا كالسابق كما لا نريد استعداءها”.

وبخصوص الحرب على قطاع غزة عبر الشيباني عن أمله أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة بما يؤدي إلى إعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية وعودة النازحين إلى القطاع.