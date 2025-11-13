تهنئة وتبريك الى ابنة العم المقدم بيان عبد القادر النجادا بمناسبة الترفيع

وطنا اليوم- يتقدم عطيه النجادا بأسمى آيات التهنئة والتبريك من ابنة العم العزيزة المقدم بيان عبد القادر النجادا (ام وسام) بمناسبة صدور الاراده الملكية السامية بترفيعها الى رتبة مقدم في جهاز الامن العام

متمنياً لها مزيداً من التقدم والتفوق والنجاح ومنها للأعلى إن شاء الله.

تهانينا القلبية الحارة والف الف مبروك.