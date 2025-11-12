بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي الشرفات والسلاخ والزريقات

12 نوفمبر 2025
وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الشرفات وآل السلاخ وعشيرة الزريقات

*ففي منطقة المكيفتة في البادية الشمالية بمحافظة المفرق،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة فلاحه حامد الشرفات، والدة اللواء الركن المتقاعد عبدالله كساب الشرفات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الشرفات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء محافظ المفرق فراس أبو الغنم.

*وفي منطقة بيادر وادي السير بالعاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الإعلامية الحاجة نبيلة أحمد السلاخ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم آل السلاخ، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

واستذكر العيسوي المسيرة الإعلامية الغنية والثرية للفقيدة، وحضورها الإذاعي المميز خلال فترة عملها في الإذاعة الأردنية، التي امتدت لأكثر من أربعة عقود في الإذاعة الأردنية، حيث كانت من أبرز الأصوات الإعلامية النسائية الأردنية والعربية.

*وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور أسامة يوسف الزريقات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزريقات، سائلا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.


