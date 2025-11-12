بنك القاهرة عمان
ترفيع عدد من ضباط الأمن العام إلى رتبة عقيد – أسماء

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:قلّد مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأربعاء، الرتب الجديدة لكبار ضباط مديرية الأمن العام، الذين صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعهم من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في خدمة الوطن.
وهنّأ اللواء المعايطة الضباط المرفّعين بهذه الثقة الملكية السامية، التي تمثل وسام فخر واعتزاز، مؤكداً أن هذا الترفيع يشكّل حافزاً متجدداً لمزيد من البذل والعطاء، وتجسيداً لمسؤولياتهم القيادية في تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم بكفاءة واقتدار.

واشتملت الترفيعات على الضباط التالية أسماؤهم

المقدم مهندس أحمد عبد الله سليمان

المقدم أيمن عز الدين يعقوب

المقدم نعمان عبد الكريم عبد القادر

المقدم مهندس عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن

المقدم مهندس أيمن جهاد فوزي

المقدم مهندس خلدون سالم صبيح

المقدم مهندس علي كامل عوده

المقدم خالد أحمد عقيل

المقدم مهندس حكم علي زيدان

المقدم مهندس أمين حموده أحمد

المقدم معتز محمد صالح

المقدم محمد طالب سالم

المقدم محمد عبد الله أحمد

المقدم هاجس عبد الكريم هاجس

المقدم موسى إبراهيم خلف

المقدم موسى محمد حسين

المقدم عارف رزق الله عواد

المقدم عبد المعطي علي عقيل

المقدم خالد غصاب أحمد

المقدم ثروة فياض أحمد

المقدم علياء ثامر عبيد

المقدم عمار عبد الحميد أحمد

المقدم فريز أحمد طلال

المقدم فيصل علي محمود

المقدم حامد حمد سالم


