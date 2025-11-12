بنك القاهرة عمان
الادارة المحلية تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المرتقبة وترفع جاهزيتها

17 ثانية ago
وطنا اليوم:​أعلن وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، عن رفع حالة الجاهزية والاستعداد في جميع البلديات إلى “أعلى مستوى”، وذلك في ظل التوقعات الجوية التي تشير إلى تعرض المملكة لـ “هطولات مطرية كثيرة” نهاية الأسبوع الحالي .
​وشدد المهندس المصري في حديثه اليوم لرؤساء البلديات على أهمية الاستعداد المبكر والفعال لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم من أي أضرار محتملة قد تسببها غزارة الأمطار.
و​أكد الوزير المصري لجميع البلديات بضرورة التاكد من جاهزية اتخاذ إجراءات استباقية صارمة، تشمل ​تنظيف وصيانة العبّارات العمل الفوري على تنظيف وتجهيز عبّارات مياه الأمطار بشكل كامل لضمان تدفق المياه وتفادي أي انسدادات تعيق التصريف. و التأكد من الجاهزية القصوى لفرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتدخل السريع والتعامل الفوري مع تجمعات المياه ومخاطر تشكل السيول.
​كما وشدد المهندس المصري على ضرورة تجهيز جميع الآليات والمعدات الثقيلة والخفيفة في البلديات.
وأكد تحديداً على أهمية صيانة وتأمين ماتورات شفط المياه لتكون في حالة تشغيل كاملة، لضمان السرعة والكفاءة في التعامل مع أي تجمعات مائية قد تحدث في الأنفاق أو المناطق المنخفضة، مؤكداً أن الاستجابة السريعة تعتمد بشكل كبير على جاهزية هذه المعدات.
​ووجه الوزير المصري دعوة مباشرة للمواطنين بضرورة توخي الحذر مؤكداً على أهمية التعاون الشعبي مع جهود البلديات، مطالباً إياهم الابتعاد عن المخاطرة وتجنب الاقتراب من مناطق تشكل السيول وتجمعات المياه أثناء الأحوال الجوية غير المستقرة التعاون مع البلديات في الحفاظ على نظافة عبارات التصريف وعدم إلقاء المخلفات فيها، مشدداً على أن “التعاون الشعبي يمثل جزءاً أساسياً في إنجاح خطط الطوارئ.
​واختتم المهندس المصري تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مستوى جاهزية البلديات في جميع أنحاء المملكة لضمان “سلامة الجميع” خلال الموسم المطري القادم.


