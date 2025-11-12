بنك القاهرة عمان
مذكرة تعاون بين عمّان الأهلية والشركة الأولى لتدوير الورق والكرتون

26 ثانية ago
وطنا اليوم:وقّعت جامعة عمّان الأهلية مذكرة تعاون مع الشركة الأولى لتدوير الورق والكرتون، بهدف إدخال مفاهيم ومبادرات جديدة في مجال إدارة النفايات من المصدر، بما يسهم في خفض كمية النفايات الصلبة الناتجة عن الأنشطة المجتمعية المختلفة، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية داخل الحرم الجامعي.
وقّع المذكرة عن الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة، وعن الشركة السيد مراد وليد نصر، نائب رئيس هيئة المديرين، بحضور السيد مقدام عربيات، مدير التخطيط والتطوير في الشركة.
وخلال حفل التوقيع، أكّد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن توقيع هذه المذكرة يأتي انسجامًا مع رؤية الجامعة في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى سعي الجامعة الدائم نحو إيجاد بيئة جامعية صديقة للبيئة من خلال تطبيق ممارسات مستدامة تسهم في خفض النفايات وإعادة التدوير.
من جانبه، أعرب السيد مراد وليد نصر، نائب رئيس هيئة المديرين في الشركة الأولى لتدوير الورق والكرتون، عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة عمّان الأهلية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة إعادة التدوير وإدارة النفايات المستدامة في المؤسسات التعليمية، بما يسهم في رفع الوعي البيئي ودعم جهود التنمية المستدامة في الأردن.


