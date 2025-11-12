قسم العلوم السياسية وجمعية العلوم السياسية ينظمان ندوة حوارية حول اليات تطور العمل الحزبي

وطنا اليوم:نظم قسم العلوم السياسية وعمادة شؤون الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بالتعاون مع جمعية العلوم السياسية اليوم ندوة حوارية حول آليات تطوير عمل الأحزاب، وذلك ضمن مشروع تمكين لدعم المشاريع السياسية الممول من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وبحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور حسام الشروف ورئيس القسم الدكتور بشار الطراونه ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات بمشاركة طلبة القسم.

وفي بداية الندوة رحب الدكتور بشار الطراونة برئيس الجمعية الدكتور خالد الشنيكات مثنيا على دور الجمعية في تعزيز الثقافة الحزبية وتشجيع طلبة الجامعات على الانخراط بالاحزاب لما له من دور محوري في تطور الحياة السياسية في الأردن.

من جهته أكد استاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالحكيم القرالة على أهمية الشباب في تعزيز مسيرة التطور الديمقراطي من خلال المشاركة الفاعلة للشباب في العمل الحزبي والأقبال على الانتساب للأحزاب .

وإضاف خلال تقديمه محاضرة حول آليات تطوير العمل الحزبي ان البنية التشريعية الحاضنة للعمل الحزبي والمتمثلة بقانوني الانتخاب والاحزاب مكنت الشباب الأردني من القيام بدور فاعل والاسهام بقوة في المشاركة السياسية التي بالضرورة تعود بالنفع على تجويد العمل الحزبي..

بدوره قال رئيس جمعية العلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات ان العمل الحزبي أحد ركائز العمل الديمقراطي وانه وفي مسيرة التحديث السياسي في الأردن فإن المسؤولية الكبيرة ملقاه على الشباب بالاقبال على الانتساب للأحزاب وأن يقودها التغيير الايجابي نحو أردن المستقبل الذي يلبي طموحات الجميع ..

وشهدت الندوة تفاعلا من قبل الطلبة حول أبعاد نجاح العمل الحزبي والتحديات التي تقف في وجه نجاح التجربة وما المعيقات التي تقف في عدم إقبال الشباب على الانخراط في العمل الحزبي مع ان القوانين ذات الصلة مكنتهم من المساهمة في مشاركة فاعلة ومتميزة.