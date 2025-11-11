بسبب اعمال الصيانة للمركز الصحي في ماعين لجنة صحة المجتمع المحلي ماعين يعبرون عن شكرهم وتقديرهم بتلبية نداء الأهل في ماعين بأن تبقى الخدمات الصحيه في منطقتهم

وطنا اليوم – كتب الصحفي عطيه النجادا –

عبر رئيس واعضاء لجنة صحة المجتمع المحلي ماعين عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود التي بذلت من جميع الجهات المعنية والتي تكللت بالنجاح بتلبية نداء الأهل في ماعين بأن تبقى الخدمات الصحيه في منطقتهم.

واعربوا عن شكرهم وامتنانهم لكل من وقف إلى جانب الأهل في ماعين والبحث عن مكان ملائم لتلقي الخدمات الصحية في منطقتهم بدل المعاناة التي ستواجههم في حال تم نقل الخدمات الصحية الى خارج منطقتهم.

كل الشكر والتقدير لعطوفة مدير مديرية صحة محافظة مادبا الدكتورة أماني وجيه الفرح التي تواصلت مع لجنة صحة المجتمع المحلي ماعين وقامت بالعديد من الزيارات الميدانية إلى قضاء ماعين تلبية لرغبة الاهالي للبحث عن مقر بديل عن المركز الصحي الذي سيتم تسليمه الى المنحة الاوروبية يوم غدٍ الخميس من أجل المباشرة بأعمال الصيانه والتي تستمر ثلاثة أشهر.

وخالص الشكر والتقدير لعطوفة مدير قضاء ماعين السيد ريان الزيود الذي واصل الليل بالنهار مع اللجنة ومع مديرية الصحة وبذل قصارى جهده من أجل إيجاد مقر مؤقت في ماعين لتقديم الخدمات الصحية في المنطقة نفسها تسهيلاً على المواطنين في البلدة.

كل الشكر والتقدير لمدير مركز صحي ماعين الشامل الدكتور عامر ابو عوض المحبوب الذي يواصل الليل مع النهار من أجل خدمة الأهل في ماعين ومن أجل راحتهم ولم يدخل جهداً ولم يتوانى لحظة بالمساعدة من أجل أن تكون الخدمات الصحية في منطقة ماعين خدمة للجميع فمنهم من كبار السن والامراض المزمنه وغيرهم ا الكثير الكثير .

شكراً دكتور عامر شكراً لجهودك الطيبة المباركة.

وكل الشكر والتقدير لمدير المناطق في بلدية مادبا الكبرى مدير منطقة ماعين الاستاذ مالك ابو الغنم لجهوده الكبيرة التي بذلها مع اللجنة لتامين مقر مؤقت في ماعين بديل عن المركز الصحي.

وأننا نؤكد أن عمل أعضاء لجنة صحة المجتمع المحلي ماعين هو عمل للجميع لأن اي فكرة او اقتراح أو لفتة من اي عضو من الأعضاء هي بالتأكيد لمصلحة الجميع

ومن باب الانصاف ورد الفضل إلى أهله وتقديراً واحتراماً لجهود أهل البذل والعطاء والإبداع وحسن الاداء المتمثل بالزميلة عضو اللجنة النشيطة السيدة أسماء ابو الغنم (ام ايهم) والتي وضعت فكرة مقر جمعية المحافظة على القرآن الكريم في بالها بعد أن اغلقت جميع الأبواب للعثور على مقر ليكون بديلاً عن مركز صحي ماعين لتقديم الخدمات الصحية للأهل في ماعين فكل الشكر والتقدير لها ولجهودها الطيبة.

وبالفعل وبفضل من الله وتوفيقه تمت الموافقة على عملية ترحيل الخدمات الصحية إلى المقر المذكور فشكراً جزيل الشكر للأخت الفاضله أسماء ابو الغنم على جهودها الطيبة المباركة وخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى الأخ الاستاذ خالد العرامين نائب رئيس مجلس محافظة مادبا السابق/اللامركزيه والأخ الاستاذ نادر السنيان رئيس لجنة صحة المجتمع المحلي ماعين اللذين بذلوا جهودهم الطيبة المباركة والتي تكللت بالنجاح من خلال اتصالاتهم المتكررة مع وزارة الاوقاف ممثلة بمعالي وزيرها وأمينها العام ومديرة جمعيات المحافظة على القرآن الكريم بالوزارة والقيام بزيارتهم إلى الوزارة والالتقاء مع الأمين العام والمسؤولين فيها من أجل تسهيل الإجراءات ليكون مقر جمعية القرآن الكريم بديلاً مؤقتاً لتطجقديم الخدمات الصحية للأهل في ماعين حتى الانتهاء من أعمال الصيانة للمركز الصحي وبمنحة اوروبيه.

وكل الشكر والتقدير والاحترام والامتنان للأخ العزيز السيد عرار سعد الحميمات ابو اياد الذي لبى نداء أهله وإخوانه وعزوته أهالي ماعين الكرام وهو اول من قدم مبنى خاص صالة الأفراح التي يملكها لتكون بديلاُ عن المركز الصحي لتقديم الخدمات الصحية لأهالي ماعين .ولن ننسى وقفته وكرمه وفضله فله كل الشكر والتقدير والاحترام.

وكل الشكر والتقدير والاحترام إلى جمبع الأخوة الاعزاء

القائمين على جمعية المحافظة على القرآن الكريم في ماعين ومادبا ومقرها الرئيسي في عمان ونخص بالذكر الاستاذ احمد علي فلاح الحميمات (ابو عاصم) والأستاذ سليمان اسماعيل الجفيرات (ابو ليث) والدكتور محمد احمد السنيان (ابو حذيفه) اللذين لم يتأخروا ولم يتوانوا عن تلبية نداء الأهل في ماعين واستغاثتهم بهم وتلبية مطلبهم فلبوا النداء وسارعوا إلى أخذ الموافقات من أجل التسهيل على المراجعين والمرضى وكبار السن فلهم كل الشكر والامتنان وهم يواصلون الليل بالنهار من أجل الأهل والأحبة في ماعين ولم يقصروا ابداً منذ اللحظة الأولى وأبدوا كل الاهتمام والتعاون بهذا الخصوص وتسهيل الإجراءات التي تكللت بالنجاح وتحقيق نداء واستغاثة الأهل في ماعين لتبقى الخدمات الصحية قريبة من الجميع بكل سهولة ويسر .

بارك الله بجميع المسؤولين في جمعية المحافظة على القرآن الكريم على وقفتهم المشرفة والشجاعة.