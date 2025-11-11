مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الفاعوري والمبيضين

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرتي الفاعوري والمبيضين.

*ففي مدينة السلط بمحافظة البلقاء،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المحامي معن أحمد الفاعوري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الفاعوري، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الدكتورة أسماء فايز المبيضين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المبيضين، سائلاً المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.