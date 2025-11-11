والدة معالي السفير منار الدباس في ذمة الله

نعي حاجة فاضلة

بسم الله الرحمن الرحيم

“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فإدخلي في عبادي وادخلي جنتي”

بمزيد من الحزن والأسى تنعى عشيرة الدباس وآل الخطيب المرحومة الحاجة علياء حسني سليمان الخطيب “ام عبد الفتاح”، زوجة الحاج منذر عبد الفتاح الدباس ووالدة كل من عبد الفتاح وهشام ومنار السفير الأردني في لندن التي وافتها المنية ظهر اليوم الثلاثاء ٢٠٢٥/١١/١١

وسيتم تشييع جثمانها الطاهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/١٣ بعد صلاة الظهر من مسجد أم الحيران إلى مقبرة آل الخطيب/ أم الحيران

تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان آل قموة/دابوق، يوم الخميس من بعد الدفن ويومي الجمعة والسبت من الساعة ٤ عصرا إلى الساعة ٩ مساء

انا لله وانا اليه راجعون