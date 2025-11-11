رئيس جامعة فيلادلفيا يرعى احتفالات استقبال الطلبة الجدد ويؤكد دعم الابتكار والإبداع

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، احتفالات استقبال الطلبة الجدد التي نظمتها كليات العلوم الطبية المساندة، الهندسة والتكنولوجيا، العلوم، الآداب والعلوم التربوية، تكنولوجيا المعلومات، والصيدلة في مباني كلياتهم، إيذانًا ببدء العام الجامعي 2025/2026، بحضور نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجموع من الطلبة الجدد.

وفي كلمته التي ألقاها خلال جولته على الكليات، رحّب الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح بالطلبة الجدد مهنئًا إياهم بانضمامهم إلى أسرة جامعة فيلادلفيا، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على توفير بيئة تعليمية محفزة ومتكاملة تدعم الإبداع والتميّز، وتُعِدّ الطلبة ليكونوا قادة فكرٍ ومعرفة في مجالاتهم المختلفة.

وأكد الجراح أن الجامعة تفتح أمام طلبتها آفاقًا واسعة للمبادرات والإبداع والعمل التطوّعي، انطلاقًا من رؤيتها في بناء جيل متميز ومؤثر، مزوّد بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، ويمتلك روح المبادرة والقدرة على الابتكار، ليكون عنصرًا فاعلًا في خدمة وطنه ومجتمعه، ومثالًا يحتذى به في القيادة الفكرية والأخلاقية والإنسانية، قادرًا على الإسهام بإيجابية في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية.

ودعا الجراح الطلبة إلى الانضمام للأندية الطلابية في الجامعة والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى تحقيق توازن بين الجانب الأكاديمي والأنشطة اللامنهجية التي تصقل شخصية الطالب وتوسع مداركه

من جانبهم، عبّر عمداء الكليات عن اعتزازهم بانضمام الطلبة الجدد، واستعرضوا أبرز ما تقدمه كلياتهم من تخصصات وبرامج علمية حديثة، مؤكدين أن مرحلة الدراسة الجامعية تمثل فرصة فريدة للارتقاء بالمعرفة وتنمية المهارات والقدرات.

كما تضمنت الاحتفالات عروضًا تعريفية بالخدمات الجامعية والمرافق الأكاديمية والأنشطة اللامنهجية، إلى جانب لقاءات مفتوحة بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، لتعزيز التواصل والتفاعل البنّاء، وتبادل الأفكار والمقترحات التي تثري تجربتهم الجامعية وتساهم في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم.

وفي ختام الاحتفالات، عبّر الطلبة الجدد عن سعادتهم بالانضمام إلى جامعة فيلادلفيا، مثمّنين الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الجامعة في تهيئة أجواء إيجابية ومحفزة منذ اليوم الأول للدراسة.