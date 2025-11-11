الملك يؤكد أهمية تكثيف العمل على توسيع التعاون بين الأردن واليابان

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في طوكيو، اليوم الثلاثاء، أهمية تكثيف العمل على توسيع التعاون بين الأردن واليابان في مختلف المجالات، خاصة بين مؤسسات القطاع الخاص.

وهنأ جلالته، رئيسة الوزراء اليابانية بمناسبة توليها منصبها في تشرين الأول الماضي، مؤكدا الحرص على البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان.

وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والممتدة لأكثر من 70 عاما.

وثمن جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، الدعم المالي والتقني الذي تقدمه اليابان للأردن لتنفيذ مشاريع في قطاعات ذات أولوية.

وأكد جلالة الملك ورئيسة الوزراء اليابانية أهمية الاتفاقيات التي وقعتها حكومتا البلدين على هامش الزيارة، في مجالي الأمن السيبراني وبرنامج دعم النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.

وبالحديث عن المستجدات في الشرق الأوسط، شدد جلالته على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة، ووقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وحث جلالة الملك على تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة، وحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من تأدية مهامها وفقا لتكليفها الأممي، لافتا إلى أهمية جهود اليابان بهذا الشأن.

وأكد جلالته ضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة على أساس حل الدولتين.

من جانبها، رحبت رئيسة الوزراء اليابانية بزيارة جلالته لليابان، معربة عن تقديرها للدور المهم للأردن، بقيادة جلالة الملك، في السعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومؤكدة حرص بلادها على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع المملكة.

وأشادت بالدور القيادي لجلالة الملك في دعم جهود الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، مشيرة إلى أهمية تشكيل لجنة من القطاعين الخاص والعام في البلدين لتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في الأردن ودعم الشركات اليابانية العاملة بالمملكة.

وعلى هامش الزيارة الملكية، أبرم الأردن واليابان اتفاقية قرض ميسر لدعم برنامج النمو الاقتصادي والتنمية البشرية بقيمة 100 مليون دولار، ومنحة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بقيمة 5 ملايين دولار، ومذكرة تعاون في مجال الأمن السيبراني، ووقعتها عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني لدى اليابان ناصر الشريدة