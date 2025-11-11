بنك القاهرة عمان
وزير العمل يؤكد أولوية تشغيل الأردنيين في موقع “العطارات”

40 ثانية ago
وزير العمل يؤكد أولوية تشغيل الأردنيين في موقع “العطارات”

وطنا اليوم _

أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الثلاثاء، أن تشغيل الأردنيين في الشركات العاملة بموقع العطارات جنوب المملكة يشكل أولوية أساسية للوزارة.

وشدد البكار خلال اجتماعه في مكتبه مع الرئيس التنفيذي لشركة العطارات للطاقة جيسون بوك، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان، على ضرورة التزام جميع المقاولين الفرعيين بتشغيل الأردنيين، موضحا أن منح الموافقات لتشغيل العمال غير الأردنيين سيقتصر على الحالات التي تتطلب مهارات متخصصة لا تتوافر محليا.

واتفق وزير العمل مع مسؤولي الشركة على ضمان تشغيل الأردنيين لدى أي مقاول فرعي جديد يتولى عطاءات في موقع المشروع، مؤكدا أهمية متابعة هذا الالتزام بشكل مستمر.

كما وجه الوزير، مديريتي التفتيش المركزية وعلاقات العمل إلى تكثيف الرقابة على الشركات العاملة في الموقع والتأكد من التزامها بتشغيل الأردنيين، خاصة في حال استبدال أي مقاول فرعي.

وحضر الاجتماع عدد من مسؤولي شركة العطارات للطاقة، إلى جانب مدير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة المهندس هيثم النجداوي ومدير مديرية علاقات العمل عدنان الدهامشة.


