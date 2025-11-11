بنك القاهرة عمان
جامعة البترا تحصد ثلاث جوائز في مسابقة طلبة التصميم الداخلي الأردنية

جامعة البترا تحصد ثلاث جوائز في مسابقة طلبة التصميم الداخلي الأردنية

وطنا اليوم:حصدت جامعة البترا ثلاث جوائز في المسابقة السابعة لطلبة التصميم الداخلي في الجامعات الأردنية، التي نظمتها جمعية التصميم الداخلي الأردنية “جيدا”، وسط منافسة قوية شملت تسعة وعشرين مشروعا من ست جامعات.
تمحور موضوع المسابقة لهذا العام حول تصميم مشروع سياحي “Study Hub” في منتجع سانت جورج بالفحيص. فازت بالمركز الأول وجائزة نقدية بقيمة ألف دينار، الطالبة ليما عبد الخالق، بإشراف الدكتورة منى الأنصاري.
وفازت بالمركز الثاني مناصفة، وجائزة نقدية بقيمة ثمانمائة دينار، الطالبتان زينة الحميمات وجود الحويان، بإشراف الدكتورة ميادة الحيالي. كما حصدت الجائزة التقديرية الأولى، من أصل أربع جوائز تقديرية، الطالبتان زينب الصافي وراما حسن، بإشراف الدكتورة ميادة الحيالي أيضا.
وتسلم عميد كلية العمارة والتصميم، الدكتور عامر الجوخدار، شهادة تقدير للجامعة عن مشاركتها الفعالة. كرمت الدكتورة منى الأنصاري بدرع تكريمي وشهادة تقدير لفوز طالبتها بالمركز الأول، كما كرم المشرفون الدكتورة ميادة الحيالي والمدرسة سوزان الزير بشهادات تقديرية لجهودهم.
حضر حفل إعلان النتائج رئيس قسم التصميم الداخلي، الدكتور واصف المومني، ومساعدتا البحث والتدريس لينا نصار ومجد البطيخي، إلى جانب الطلبة المشاركين.

 


