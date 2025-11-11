التعليم العالي تطلق بوابة الطلبة الأردنيين المبتعثين للدراسة في الخارج

وطنا اليوم:أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الثلاثاء، عن إطلاق بوابة الطلبة الأردنيين المبتعثين للدراسة في الخارج.

ويأتي إطلاق هذه البوابة في إطار جهود الوزارة لتطوير وأتمتة خدماتها، وتسهيل الإجراءات على الطلبة المبتعثين وذويهم، وتماشياً مع خطة تطوير القطاع العام.

وتقدم هذه البوابة خدمة طلب الحصول على المخصصات المالية السنوية للطلبة المبتعثين بشكل إلكتروني كامل في جميع المراحل، ابتداءً من تقديم الطلب ولغاية تحويل المخصص المالي للطالب على حسابه البنكي.

وتحث الوزارة جميع الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج للدخول على الرابط أدناه للاطلاع على الإرشادات الخاصة بالبوابة، وآلية إنشاء الحساب، وتعبئة طلب الحصول على المخصصات المالية السنوية: https://jordcultexc.mohe.gov.jo/Login.aspx .

كما تؤكد الوزارة أن صرف المخصصات المالية في نهاية العام الجامعي الحالي 2025-2026، لن يتم إلا من خلال هذه البوابة فقط، ولن يتم استقبال أية طلبات ورقية، وفي حال وجود أي استفسار يمكن للطالب التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: dsa@mohe.gov.jo .