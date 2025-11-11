الملك يعقد لقاءات مع قادة في البرلمان الياباني في طوكيو

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، لقاءات منفصلة مع رئيس مجلس النواب الياباني فوكوشيرو نوكاجا، ورئيس مجلس المستشارين الياباني ماساكازو سيكيغوتشي، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية اليابانية كازونوري تاناكا.

وتناولت اللقاءات، التي عقدت في العاصمة طوكيو، العلاقات الثنائية وأبرز مستجدات المنطقة.

وأكد جلالة الملك عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان، والحرص على تعزيزها لا سيما في المجالات البرلمانية.

وتطرقت اللقاءات إلى المشاريع التنموية والاقتصادية التي تنفذها اليابان في الأردن، إذ أعرب جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان لمثل هذه المشاريع.

وأكد جلالة الملك مضي الأردن قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل، لافتا إلى التسهيلات التي تقدمها المملكة لتشجيع الاستثمار.

وبحثت اللقاءات أبرز المستجدات في الشرق الأوسط، إذ أكد جلالته ضرورة ضمان الالتزام باتفاق إنهاء الحرب في غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية، مثمنا موقف اليابان الداعم لهذه الجهود.

وحذر جلالة الملك، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، من خطورة الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد جلالته على أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة، على أساس حل الدولتين.

وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني لدى اليابان ناصر الشريدة.