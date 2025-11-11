بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يعقد لقاءات مع قادة في البرلمان الياباني في طوكيو

46 ثانية ago
الملك يعقد لقاءات مع قادة في البرلمان الياباني في طوكيو

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، لقاءات منفصلة مع رئيس مجلس النواب الياباني فوكوشيرو نوكاجا، ورئيس مجلس المستشارين الياباني ماساكازو سيكيغوتشي، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية اليابانية كازونوري تاناكا.
وتناولت اللقاءات، التي عقدت في العاصمة طوكيو، العلاقات الثنائية وأبرز مستجدات المنطقة.
وأكد جلالة الملك عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن واليابان، والحرص على تعزيزها لا سيما في المجالات البرلمانية.
وتطرقت اللقاءات إلى المشاريع التنموية والاقتصادية التي تنفذها اليابان في الأردن، إذ أعرب جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان لمثل هذه المشاريع.
وأكد جلالة الملك مضي الأردن قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل، لافتا إلى التسهيلات التي تقدمها المملكة لتشجيع الاستثمار.
وبحثت اللقاءات أبرز المستجدات في الشرق الأوسط، إذ أكد جلالته ضرورة ضمان الالتزام باتفاق إنهاء الحرب في غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية، مثمنا موقف اليابان الداعم لهذه الجهود.
وحذر جلالة الملك، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، من خطورة الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وشدد جلالته على أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة، على أساس حل الدولتين.
وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني لدى اليابان ناصر الشريدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:50

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.87% للأشهر العشرة الأولى من 2025

13:47

كتلة العمل الإسلامي النيابية تطالب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين

13:45

هل تُعاد هيكلة صندوق التعطل لدى الضمان ودعمه من خزينة الدولة.؟

13:43

خطاب الموازنة: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9% في 2026

13:32

اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية ومؤسسة العناية بالشلل الدماغي لتدريب طلبة العلاج الطبيعي

13:31

نظراً للبدء بأعمال الصيانة نقل خدمات مركز صحي ماعين الشامل الى جمعية المحافظة على القرآن الكريم ماعين

13:30

عمان الاهلية تشارك بالمؤتمر العربي الآسيوي السنوي للتكنولوجيا الحيوية

13:19

البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة تطبيق Farm JO “غذيهم صح” لتعزيز التغذية الصحية في المدارس ودعم المزارعين المحليين

13:11

الأمير نايف بن عاصم يتوج عشيش بذهبية الملاكمة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

13:08

مجلس النواب يُحيل “موازنة 2026” للجنته المالية

13:06

اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية ومؤسسة العناية بالشلل الدماغي لتدريب طلبة العلاج الطبيعي

13:04

عاجل: مؤتمر أورنج الأردن الصحفي من محافظة إربد للإعلان عن أحدث توسعة لشبكاتها، وأحدث العروض، وحملتها الإعلانية الجديدة كلياً

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025