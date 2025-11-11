ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.87% للأشهر العشرة الأولى من 2025

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.87% للأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2024.

أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 2.0% لشهر تشرين أول من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07% (أقل من نقطة مئوية واحدة) لشهر تشرين أول من عام 2025 مقارنةً مع شهر أيلول الذي سبقه.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من عام 2025 ما مقداره 112.64 مقابل 110.58 لنفس الفترة من عام 2024.

أما على المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2025 ما مقداره 112.82 مقابل 110.61 لنفس الشهر من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين أول من عام 2025 ما مقداره 112.82 مقابل 112.74 للشهر الذي سبقه من نفس العام.

وحسب المجموعات السلعية للأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 22.16%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 11.13%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 9.59%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 8.96%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى” بنسبة 4.94%. في حين انخفض الرقم القياسي لمجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (2.90%)، و”الأدوات المنزلية” بنسبة (2.87%)، “الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة (2.24%)، و”الأجهزة المنزلية” بنسبة (1.68%).

وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة “الأمتعة الشخصية”، و”الشاي والبن والكاكاو”، و”الفواكه والمكسرات”، و”الزيوت والدهون”. في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة “اللحوم والدواجن”، و”الأدوات المنزلية”، و”الأجهزة المنزلية”، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة”.

يذكر أن احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم (850) سلعة منها (325) سلعة غذائية و (525) سلعة غير غذائية.