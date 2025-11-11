عمان الاهلية تشارك بالمؤتمر العربي الآسيوي السنوي للتكنولوجيا الحيوية

وطنا اليوم:شاركت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمّان الأهلية،ممثلة بعميدتها الدكتورة رشا الطراونة، بفعاليات المؤتمر العربي الآسيوي السنوي للتكنولوجيا الحيوية الذي نظمته الجمعية العربية للهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي بالمركز القومي للبحوث، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وبشراكة استراتيجية مع جامعة عمّان الأهلية، تحت شعار “التكنولوجيا الحيوية الصحراوية واستدامة الحياة في المناطق القاحلة”،.

وأكدت الدكتورة الطراونة، في كلمةٍ ألقتها مندوبةً عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، التزام الجامعة بتوفير بيئة علمية وأكاديمية هادفة تسعى إلى إعداد جيلٍ قادرٍ على مواجهة التحديات البحثية واستثمار الفرص لتطوير أطر البحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي.

وقد هدف المؤتمر إلى مناقشة سبل تحقيق الاستدامة وتكييف الحياة في البيئات القاحلة وشبه القاحلة في المنطقة العربية، إلى جانب التصدي لتحديات تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي التي تواجه العالم.

وشارك في المؤتمر وأبحاثه عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والآسيوية، من بينها جامعة عمّان الأهلية التي مثّلتها كلية التكنولوجيا الزراعية ببحثين علميين قدّمهما الدكتورة رشا الطراونة والدكتور مراد المعايطة.

واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أن الابتكارات الحديثة في مجال التكنولوجيا الحيوية الصحراوية، وتعزيز التعاون البحثي الدولي، وبناء جسور التواصل العلمي العربي الآسيوي، تُعدّ من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ والأمن الغذائي.