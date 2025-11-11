بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

الأمير نايف بن عاصم يتوج عشيش بذهبية الملاكمة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

30 ثانية ago
الأمير نايف بن عاصم يتوج عشيش بذهبية الملاكمة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

وطنا اليوم _

توج سمو الأمير نايف بن عاصم، رئيس الاتحاد الأردني للملاكمة، مساء أمس الاثنين، لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش بالميدالية الذهبية، في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي والمقامة في العاصمة السعودية الرياض.

وظفر عشيش بالميدالية الذهبية، بعد الفوز على اللاعب القيرغيزستاني نور الدين رستمبيك في نهائي وزن 70 كغم.

وكان عشيش تأهل إلى النهائي بعد فوزه الأحد، على اللاعب الأذري سارخان علييف.

وبهذه الميدالية تكون هذه هي الذهبية الأولى للأردن في النسخة الحالية من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، والأولى للملاكمة الأردنية في تاريخ الدورة.

كما شهد أمس أيضا تتويج اللاعب حسين عشيش، بالميدالية البرونزية، ضمن منافسات وزن 80 كغم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
13:08

مجلس النواب يُحيل “موازنة 2026” للجنته المالية

13:06

اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية ومؤسسة العناية بالشلل الدماغي لتدريب طلبة العلاج الطبيعي

13:04

عاجل: مؤتمر أورنج الأردن الصحفي من محافظة إربد للإعلان عن أحدث توسعة لشبكاتها، وأحدث العروض، وحملتها الإعلانية الجديدة كلياً

12:23

عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال تشارك بحملة طبّية في الأغوار الوسطى

11:23

سلطة العقبة تنفي وجود تسرب غازي في المنطقة الصناعية

11:21

أشغال معان تنتهي من مشروع صيانة طريق الرصيف الملوكي

11:19

الجامعة الأردنية تتصدر المنصة التعليمية Htux.Org والحسين التقنية تكرمها

11:17

مستشفى الأميرة راية​ يشهد​​​​​ تطورا بالخدمة الصحية

11:11

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن إطلاق بوابة الطلبة الأردنيين المبتعثين للدراسة في الخارج

09:47

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

09:44

إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر بتوجيهات ملكية

09:41

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025