الأمير نايف بن عاصم يتوج عشيش بذهبية الملاكمة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

توج سمو الأمير نايف بن عاصم، رئيس الاتحاد الأردني للملاكمة، مساء أمس الاثنين، لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش بالميدالية الذهبية، في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي والمقامة في العاصمة السعودية الرياض.

وظفر عشيش بالميدالية الذهبية، بعد الفوز على اللاعب القيرغيزستاني نور الدين رستمبيك في نهائي وزن 70 كغم.

وكان عشيش تأهل إلى النهائي بعد فوزه الأحد، على اللاعب الأذري سارخان علييف.

وبهذه الميدالية تكون هذه هي الذهبية الأولى للأردن في النسخة الحالية من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، والأولى للملاكمة الأردنية في تاريخ الدورة.

كما شهد أمس أيضا تتويج اللاعب حسين عشيش، بالميدالية البرونزية، ضمن منافسات وزن 80 كغم.