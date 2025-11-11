بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية ومؤسسة العناية بالشلل الدماغي لتدريب طلبة العلاج الطبيعي

23 ثانية ago
اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية ومؤسسة العناية بالشلل الدماغي لتدريب طلبة العلاج الطبيعي

وطنا اليوم _

وقّعت جامعة عمان الاهلية ممثلة بعميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور غالب عريقات ، اتفاقية تدريب مع مؤسسة العناية بالشلل الدماغي الأردنية، ممثلة بمديرتها السيدة عبير سكجها، بحضور الدكتور سعد النعسان، رئيس قسم العلاج الطبيعي في الجامعة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب العملي لطلبة قسم العلاج الطبيعي، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم ميدانياً وفق أحدث المعايير الأكاديمية والمهنية.

وبموجب الاتفاقية، يتم تدريب طلبة مرحلة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي داخل مؤسسة العناية بالشلل الدماغي، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الطرفين، وبما يضمن بيئة تدريبية تطبيقية تسهم في رفع كفاءتهم العملية والعلمية.

وأكد الدكتور غالب عريقات أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الكلية مع المؤسسات الصحية والمراكز العلاجية في المملكة، بهدف توفير فرص تدريب نوعية لطلبتها تمكّنهم من استيفاء متطلبات التخرج من برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي في كلية العلوم الطبية المساندة.

وأعربت السيدة عبير سكجها عن اعتزازها بهذا التعاون، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى من خلاله إلى دعم طلبة الجامعة وتزويدهم بالخبرة العملية التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
13:04

عاجل: مؤتمر أورنج الأردن الصحفي من محافظة إربد للإعلان عن أحدث توسعة لشبكاتها، وأحدث العروض، وحملتها الإعلانية الجديدة كلياً

12:23

عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال تشارك بحملة طبّية في الأغوار الوسطى

11:23

سلطة العقبة تنفي وجود تسرب غازي في المنطقة الصناعية

11:21

أشغال معان تنتهي من مشروع صيانة طريق الرصيف الملوكي

11:19

الجامعة الأردنية تتصدر المنصة التعليمية Htux.Org والحسين التقنية تكرمها

11:17

مستشفى الأميرة راية​ يشهد​​​​​ تطورا بالخدمة الصحية

11:11

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن إطلاق بوابة الطلبة الأردنيين المبتعثين للدراسة في الخارج

09:47

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

09:44

إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر بتوجيهات ملكية

09:41

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

23:34

قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري تنطلق في عمان الاربعاء

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025