اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية ومؤسسة العناية بالشلل الدماغي لتدريب طلبة العلاج الطبيعي

وقّعت جامعة عمان الاهلية ممثلة بعميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور غالب عريقات ، اتفاقية تدريب مع مؤسسة العناية بالشلل الدماغي الأردنية، ممثلة بمديرتها السيدة عبير سكجها، بحضور الدكتور سعد النعسان، رئيس قسم العلاج الطبيعي في الجامعة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التدريب العملي لطلبة قسم العلاج الطبيعي، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم ميدانياً وفق أحدث المعايير الأكاديمية والمهنية.

وبموجب الاتفاقية، يتم تدريب طلبة مرحلة البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي داخل مؤسسة العناية بالشلل الدماغي، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الطرفين، وبما يضمن بيئة تدريبية تطبيقية تسهم في رفع كفاءتهم العملية والعلمية.

وأكد الدكتور غالب عريقات أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها الكلية مع المؤسسات الصحية والمراكز العلاجية في المملكة، بهدف توفير فرص تدريب نوعية لطلبتها تمكّنهم من استيفاء متطلبات التخرج من برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي في كلية العلوم الطبية المساندة.

وأعربت السيدة عبير سكجها عن اعتزازها بهذا التعاون، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى من خلاله إلى دعم طلبة الجامعة وتزويدهم بالخبرة العملية التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار.