الجامعة الأردنية تتصدر المنصة التعليمية Htux.Org والحسين التقنية تكرمها

كرمت جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، الجامعة الأردنية وكلية الهندسة فيها، تقديرا لعطاء الفريق الأكاديمي في الكلية ولإنجازاته المتميزة في دعم طلبة الكلية ضمن برنامج الاستعداد الوظيفي الذي أهلهم للالتحاق بمسار التعلم الرقمي ( تحليل البيانات وذكاء الأعمال) عبر منصة Htux.org التعليمية المسرعة، ومكنهم من تصدرها بإحرازهم المركز الأول من حيث عدد الطلبة الملتحقين والمستكملين للمسار، حيث بلغ عددهم 591، أتم منهم 491 متطلباته بنسبة إنجاز بلغت 100 بالمئة.

وسلم رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي، درع التكريم لرئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات ودرعا آخر لعميد كلية الهندسة الدكتور منور التراكية بحضور نائب رئيس الجامعة الأردنية للكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي والفريق المشرف من الكلية على الطلبة المشاركين والفريق المسؤول على تنفيذ المسار على المنصة من جامعة الحسين التقنية.

وأعرب الدكتور عبيدات عن شكره لهذا التكريم، وفخره بما حققه الطلبة من إنجاز، مؤكدا أن هذا التميز هو ثمرة جهد دؤوب تؤمن به الجامعة في تأهيل طلبتها وتزويدهم بالأدوات والخبرة العملية التي تمكنهم من مواكبة سوق العمل المتغير، مثنيا على جهود الطلبة وما عكسوه من التزام وجدية واستمرارية، خلال التحاقهم بالمسار على مدار ستة أشهر كاملة.

كما أعرب عن إعجابه بمستوى جامعة الحسين التقنية التي أبدعت في مختلف الجوانب الأكاديمية والتدريبية وحققت لها اسما لامعا بين مثيلاتها من الجامعات التقنية، مبينا أن هذه المكانة ما كانت لتتحقق لولا دعم سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد لها، ولحكمة وبصيرة إدارتها وفريقها الأكاديمي، شاكرا لهم مبادرتهم في تطوير المنصة الرقمية العربية الأولى من نوعها التي تستهدف طلبة السنة النهائية وخريجي الجامعات الأردنية لإحداث تغيير إيجابي في مساراتهم الوظيفية عبر مسارات تعليمية مسرعة.

وأكد عبيدات اعتزازه بالعلاقة المثمرة القائمة ما بين الجامعتين.

من جانبه، أشاد الدكتور الحنطي بإنجازات طلبة كلية الهندسة الذين جسدوا في التحاقهم بالمسار معان من الجدية والالتزام سعيا إلى التطور وتحقيق الطموح، مشكلين الأنموذج الذي يحتذى به بين باقي الطلبة، لافتا إلى أن طلبة الجامعة الأردنية لطالما كانوا سباقين في إحراز التقدم والتطور لما يتمتعون به من معرفة علمية ومهارات عملية تجعل منهم الأكثر استقطابا في سوق العمل، مشيدا بجهود الفريق الأكاديمي المشرف عليهم وبتكاتفهم في دعم وإرشاد الطلبة حتى بلغوا هذه المرتبة المتقدمة.

بدوره، أكد الدكتور التراكية، أن هذا التميز يجسد التزام الكلية برسالتها التعليمية، مشيرا الى أن كلية الهندسة بكادرها الأكاديمي تسعى إلى تطوير قدرات طلبتها بما يتجاوز المعرفة الأكاديمية إلى المهارات الحياتية والمهنية وأن هذا التكريم هو شهادة لجهودهم وإبداعهم.

واختتم الحفل بتكريم الجامعة الأردنية وكلية الهندسة والفريق المشرف على الطلبة وسط أجواء عكست روح التعاون بين الجامعتين والإصرار على دعم جيل من الخريجين قادر على التغيير والإبداع ومواكبة تطورات سوق العمل.