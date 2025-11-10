قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري تنطلق في عمان الاربعاء

تناقش أحدث المستجدات في علاج أمراض الغدد الصماء والسكري والاستقلاب

وطنا اليوم – تنطلق الاربعاء في عمّان قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري، بالتزامن مع المؤتمر الدولي الثاني عشر للجمعية الأردنية لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري وأمراض الاستقلاب، والمؤتمر الفلسطيني السابع للغدد الصماء والسكري وأمراض الاستقلاب، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 15 الشهر الجاري.

وقال عضو الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري وأمراض الاستقلاب بنقابة الأطباء الأردنية د.موفق الحياري أن هذا الحدث العلمي الإقليمي تنظمه الجمعية بالتعاون مع الجمعية الفلسطينية لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري وأمراض الاستقلاب، وبمشاركة عدد من الجمعيات العربية المتخصصة، من بينها الجمعية السورية لداء السكري، والرابطة السورية لأطباء الغدد الصماء، وجمعية كردستان للسكري، والجمعية العراقية للسكري والغدد الصماء، والجمعية اللبنانية لأمراض الغدد الصماء والسكري والدهنيات.

ويترأس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الخوالدة، رئيس الجمعية الأردنية لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري وأمراض الاستقلاب، إلى جانب الدكتور سفيان البسيط، رئيس الجمعية الفلسطينية لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري وأمراض الاستقلاب، فيما تضم اللجنة العلمية كلاً من الدكتور فارس حداد من الأردن، والدكتور عبدالسلام أبو لبيدة من فلسطين، والدكتور موفق الحياري، رئيس مركز السكري والغدد الصماء في مستشفى الأمير حمزة.

ويُشارك في القمة نخبة من الخبراء المحليين والعرب والدوليين من الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، قطر، الإمارات، لبنان، الكويت، مصر، اليونان، إسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة أحدث المستجدات في مجال أمراض الغدد الصماء والسكري وأمراض الاستقلاب، من خلال عشر جلسات علمية متخصصة تتناول أحدث استراتيجيات التشخيص والعلاج في داء السكري من النوعين الأول والثاني، ومضاعفات السكري وطرق الوقاية منها، وأمراض الغدة الدرقية ووسائل علاجها، واضطرابات الغدد الصماء لدى الأطفال والمراهقين، والسمنة وعلاقتها بأمراض الاستقلاب، وأمراض الغدة الكظرية والنخامية، إضافة إلى التغذية العلاجية وأسلوب الحياة الصحي.

وستعقد على هامش المؤتمر، سيتم عقد ورشتين متخصصتين تشملان دورة تعليمية موجهة للكوادر التمريضية في مجال السكري وأمراض الغدد الصماء، وورشة تدريبية حول الكشف المبكر عن قصور القلب لدى مرضى السكري.

ويأتي انعقاد المؤتمر تزامناً مع اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، تأكيداً على التزام المجتمع الطبي الأردني والعربي برفع الوعي بمخاطر مرض السكري وطرق الوقاية منه، وتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية للحد من انتشاره وتحسين جودة حياة المرضى.

كما سيتخلل المؤتمر معرضا طبيا متكاملا يضم أحدث الأجهزة والمستلزمات والأدوية ذات الصلة، بما يتيح فرصاً للتفاعل بين الشركات الطبية والأطباء والمختصين.

ويُشار إلى أن المؤتمر معتمد من المجلس الطبي الأردني بواقع ست ساعات تعليم طبي مستمر (CPD) للمشاركين، وثماني ساعات اعتماد للمحاضرين، في إطار دعم التعليم الطبي المستمر وتعزيز تبادل الخبرات العلمية في المنطقة.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 700 مشارك من مختلف الدول، تأكيداً على المكانة المرموقة التي يتمتع بها الأردن كمركز علمي وطبي إقليمي، ودوره الريادي في دعم السياحة العلاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني.