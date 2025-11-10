جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر دولي للمحافظة على الفسيفساء في أثينا

وطنا اليوم:في سياق جهود جامعة فيلادلفيا لتعزيز حضورها في المؤتمرات والفعاليات الأكاديمية العالمية، شاركت الدكتورة حنان جزاع أبوكركي، الأستاذ المساعد في قسم التصميم الداخلي بكلية العمارة والتصميم، في المؤتمر الدولي الخامس عشر للمجلس العالمي للمحافظة على الفسيفساء (ICCM)، والذي عُقد في العاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 19 إلى 24 تشرين الأول 2025، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف دول العالم.

وقدّمت الدكتورة أبوكركي خلال المؤتمر ورقة بحثية بعنوان:

“Evaluating Public Engagement and Community Participation in the Sustainable Conservation of Historical Mosaic Art”

تناولت فيها أهمية إشراك المجتمعات المحلية في جهود الحفاظ المستدام على فن الفسيفساء التاريخي، ودور المشاركة العامة في صون التراث الثقافي وتعزيز استدامته.

وبرزت ورقة الدكتورة أبوكركي البحثية خلال المؤتمر لما تطرقت إليه من أساليب مبتكرة لتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صون فن الفسيفساء التاريخي، ولأهميتها في إبراز دور المشاركة العامة في الحفاظ المستدام على التراث الثقافي. وقد نالت الورقة تقديرًا واسعًا من الحضور واهتمامًا من وسائل الإعلام اليونانية، لما قدمته من رؤى عملية قابلة للتطبيق في مشاريع استدامة التراث المحلي، وأسهمت في فتح نقاشات غنية حول دمج المجتمع المحلي في السياسات الاستراتيجية لاستدامة التراث، مما يعكس التزام الجامعة بدعم البحث العلمي الذي يجمع بين النظرية والتطبيق الميداني.

وتكمن أهمية الورقة البحثية التي قدّمتها الدكتورة أبوكركي في كونها تتناول بعمق العلاقة بين الحفاظ على التراث الفني والمشاركة المجتمعية، حيث تسلط الضوء على دور المجتمعات المحلية بوصفها شريكًا أساسيًا في استدامة الفسيفساء التاريخية. كما تطرح الورقة نماذج عملية واستراتيجيات حديثة يمكن تطبيقها في مشاريع استدامة التراث، بما يعزز من الوعي المجتمعي بقيمة التراث الثقافي ويدعم الجهود الدولية في تطوير منهجيات أكثر شمولية واستدامة في حماية الفنون التراثية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن التزام جامعة فيلادلفيا بدعم البحث العلمي والتبادل الثقافي، وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة أكاديميًا وبحثيًا على المستوى العالمي.