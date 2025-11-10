بنك القاهرة عمان
إعمار الكرك : مسار مشروع التلفريك لا يزال قيد الدراسة

10 نوفمبر 2025
إعمار الكرك : مسار مشروع التلفريك لا يزال قيد الدراسة

وطنا اليوم:تفت مؤسسة إعمار الكرك ما يتم تداوله بخصوص تحديدها لمسار “مشروع التلفريك”، الذي وجه به جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لإنشائه في المحافظة خلال زيارته الكرك الأسبوع الماضي ولقائه وجهاء وممثلين عن أبنائها وبناتها، لتعزيز النشاط السياحي، وإثراء تجارب زوار المواقع الأثرية.
وأكدت، في بيان مساء اليوم الإثنين، أن مسار “مشروع التلفريك” في الكرك لا يزال قيد الدراسة من قِبل اللجنة التوجيهية العليا والوزارات والجهات المختصة وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، منوهة المؤسسة بأنها من خلال المشاريع التي تقوم بتنفيذها ودعمها تسعى لتطوير القطاعات السياحية والصحية والثقافية والخدمية في المحافظة


