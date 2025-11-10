القاضي يلتقي السفير الكويتي 

وطنا اليوم _

استقبل رئيس مجلس النوب مازن القاضي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الإثنين، سفير دولة الكويت حمد راشد المري، حيث جرى بحث العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، بخاصة البرلمانية منها.

وأكد القاضي والسفير الكويتي، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مشددين على أهمية إدامة التواصل والتشاور المشترك فيما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين والبناء على العلاقة المتينة التي تجمعهما.

وقال القاضي إن مواقف كلا البلدين بقيت تصب في صالح خدمة قضايا أمتنا، وما يربط الأردن والكويت على مر السنوات يبرهن صلابة ورسوخ علاقات البلدين الشقيقين القائمة على الثقة والاحترام والتقدير المتبادل.

بدوره أكد السفير الكويتي خلال اللقاء الذي حضره الملحق الدبلوماسي الكويتي عبد الرحمن الشايع والمستشار عبد الله المرشد، أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مبنية على أسس متينة وقوية وتشهد تقدما في المجالات كافة، مشيداً بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة ومواقفه الشجاعة ودوره في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.