الأردن وألمانيا يوقعان اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 30 مليون يورو لقطاعي المياه والتعليم

وطنا اليوم:وقّعت الحكومة اتفاقية مبادلة ديون جديدة مع الحكومة الألمانية بقيمة 30 مليون يورو، بهدف دعم أولويات وطنية في قطاعي المياه والتعليم، في إطار شراكة طويلة الأمد بين البلدين تُنفَّذ بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني KfW نيابة عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية.

ووقع الاتفاقية وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، بحضور نائبة مدير بنك الإعمار الألماني في الأردن سوسن العاروري، بحيث تُوجَّه قيمة الاتفاقية لبرنامجين وطنيين عاليَي الأثر يسهمان في تعزيز أمن المياه والتعليم الشمولي في المملكة.

ويستهدف البرنامج الأول، الذي تبلغ قيمته 25 مليون يورو، دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040 من خلال تعزيز توازن الموارد المائية ورفع قدرة الأردن على التكيف مع تغيّر المناخ. ويتضمن البرنامج تمويل المساهمة الحكومية في مشروع تحلية ونقل مياه العقبة عمّان (AAWDCP)، إلى جانب الاستثمار في إجراءات الحد من فاقد المياه غير المحصّل.

وسيتولى تنفيذ البرنامج كل من وزارة المياه والري وسلطة المياه في الأردن.

أما البرنامج الثاني، والبالغة قيمته 5 ملايين يورو، فيركّز على تعزيز التعليم الشمولي للأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، من خلال مشروع مشترك بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل المشروع تطوير نحو 32 مدرسة حكومية، من بينها مدرسة عبد الله بن أم مكتوم وعدد من المدارس في لواء الكورة، لتصبح بيئات تعليمية دامجة ومهيأة، عبر تحسين البنية التحتية، وتوفير التقنيات المساندة، وتدريب المعلّمين لضمان توفير تعليم يتيح لجميع الأطفال فرصا متكافئة للتعلّم والازدهار.

وبموجب الاتفاقية، تؤكد ألمانيا التزامها المتواصل بدعم الأردن في أولوياته الوطنية، لا سيما في قطاعي المياه والتعليم، بما يعزز مسار التنمية ويحقق أثرا مباشرا في المجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة.