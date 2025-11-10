الملك يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) الدكتور أكيهيكو تاناكا لدى لقائهما في طوكيو، اليوم الاثنين، توسيع الشراكة بين الأردن والوكالة، الممتدة لـنحو 40 عاما.

وتناول اللقاء مجالات التعاون القائم في تحلية المياه ومشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (مشروع الناقل الوطني للمياه) والطاقة والسياحة، وفرص توسيعها.

وثمن جلالة الملك دور وكالة جايكا والحكومة اليابانية في تعزيز الشراكات التنموية مع المملكة في مختلف القطاعات الحيوية.

وتطرق اللقاء إلى جهود الاستجابة الإنسانية في غزة، ودور الوكالة الإنساني بهذا الخصوص.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني لدى اليابان ناصر الشريدة.