وزير النقل: الجسر العربي نموذج ريادي لتعزيز التكامل البحري العربي

وطنا اليوم:أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين، أن شركة الجسر العربي للملاحة تمثل نموذجاً عربياً رائداً في التكامل الاقتصادي والعمل المشترك، ومحوراً رئيسياً في منظومة النقل البحري في البحر الأحمر.

وأشاد بما حققته الشركة من إنجازات تشغيلية واستثمارية بارزة خلال السنوات الأخيرة، تعزز مكانة الأردن ومصر والعراق كمراكز فاعلة في منظومة النقل البحري العربي.

جاء ذلك بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، خلال انعقاد الجمعية العمومية الـ 86 لشركة الجسر العربي للملاحة في القاهرة، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري الفريق المهندس كامل الوزير، وحازم الحفاظي ممثلاً عن وزير النقل العراقي.

وقال القطامين إن ما تحققه الشركة من توسع في مشاريع تطوير الموانئ وتحديث الأسطول وتنويع الخدمات البحرية يعكس قدرتها على التحول من شركة تشغيلية إلى كيان استثماري عربي مؤثر في قطاع النقل البحري، مشيراً إلى أن مشاريع الشركة ستسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز مكانة الشركة كبوابة رئيسية لحركة التجارة.

من جانبه، ثمّن الوزير المصري الأداء المتميز للشركة ودورها في دعم منظومة النقل العربي المشترك، مؤكداً أنها أصبحت نموذجاً عملياً لما يمكن أن تحققه الشراكات العربية من نتائج ملموسة في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وأضاف إن ما تتطلع الشركة لتنفيذه من مشروعات استراتيجية عالمية، يعكس حجم التعاون بين موانئ مصر والأردن والعراق ويشكل خطوة متقدمة نحو بناء شبكة نقل بحري عربية متكاملة تدعم حركة التجارة الإقليمية والعالمية.

من جهته، أكد الحفاظي، أن الشركة تمثل قصة نجاح عربية حقيقية، نجحت من خلالها الدول المؤسسة في ترجمة رؤيتها المشتركة إلى مشاريع واقعية ومستدامة.

وأشار إلى أن العراق يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز دوره في منظومة النقل البحري العربي عبر الشركة، ودعم المشاريع المستقبلية التي تسهم في ربط الموانئ العراقية بنظيراتها في البحر الأحمر، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويوسّع آفاق التعاون العربي في قطاع النقل البحري.

واستعرض المدير العام للشركة عدنان العبادلة، خطة العمل لعام 2026، التي تتضمن إطلاق مبادرات جديدة لربط الموانئ العربية في البحر الأحمر ضمن منظومة موحدة للنقل والسياحة البحرية، فضلا عن تحديث وتوسيع أسطول الشركة من خلال برنامج شامل لتطوير السفن القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب إدخال أنواع جديدة من الوحدات البحرية لتلبية احتياجات السوق وتوسيع أنشطة النقل والبضائع.

وأوضح أن الشركة نقلت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي أكثر من 59 ألف شاحنة و256 ألف مسافر و96 ألف سائح، محققة نمواً في أرباحها بنسبة 10 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، مؤكداً أن هذه النتائج الإيجابية تعكس النهج التطويري المستدام الذي تنتهجه الشركة واستثمارها الأمثل في الكوادر والخبرات.

وأكد سعي الشركة لتعزيز حضورها في الصناعات البحرية المساندة بفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين الدول المؤسسة، فيما أكدت الجمعية العمومية دعمها الكامل لاستراتيجية الشركة ومشاريعها المقبلة، التي تمثل امتداداً لمسيرة التكامل العربي في قطاع النقل البحري، وتعزز مكانة شركة الجسر العربي كمحور رئيس في حركة التجارة والنقل البحري الإقليم