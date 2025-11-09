إغلاق مؤقت لثلاث مراكز صحية شاملة في العاصمة عمان

وطنا اليوم:أكد مدير مديرية صحة العاصمة الدكتور طه التميمي أن وزارة الصحة تواصل جهودها في تحديث وتطوير المرافق الصحية ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور التميمي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الهادفة إلى رفع مستوى الرعاية الصحية وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في كافة أنحاء المملكة.

وفي رده على استفسار حول المراكز الصحية التي ستشهد إغلاقا مؤقتا لأغراض الصيانة أوضح الدكتور التميمي أنه سيتم إغلاق بعض المراكز الصحية في العاصمة لإجراء أعمال صيانة والتوسعة مع تحويل المرضى إلى مراكز صحية بديلة. وتضمنت هذه المراكز:

•مركز صحي أبو نصير في لواء الجامعة، حيث سيتم تحويل المرضى إلى مركز صحي صويلح الشامل، مركز صحي جبيهة الشامل، ومركز صحي شفا بدران الأولي.

•مركز صحي ماركا الشامل، حيث سيتم تحويل المرضى إلى مركز نصر الصحي الشامل، مركز طبربور الشامل، والهاشمي الشامل، بالإضافة إلى مركز صحي الربوة الأولي.

•مركز صحي الجوفة الشامل في لواء القصبة، حيث سيتم تحويل المرضى إلى مركز الأميرة بسمة الشامل، مركز صحي القويسمة الشامل، مركز صحي التاج الأولي، ومركز العودة الأولي.

وأشار التميمي إلى أن المراكز التي سيتم تحويل المرضى إليها هي مراكز مجهزة بالكامل، ولن يتحمل المرضى أي تكاليف إضافية تحت بند “تجاوز مرجع”، كما سيتم توزيع الكوادر الصحية بين المراكز لضمان توفير خدمات طبية متكاملة، وتخفيف العبء عن المراجعين والموظفين.

وأضاف أن مدة أعمال الصيانة في المراكز الصحية ستكون على النحو التالي:

• 90 يوماً لمركز صحي ماركا الشامل.

• 90 يوماً لمركز صحي الجوفة الشامل.

• 120 يوماً لمركز صحي أبو نصير الشامل.

وبين الدكتور التميمي أن كافة المراكز الصحية المشار إليها تتمتع بنظام محوسب يتيح للطبيب الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالمريض، مثل الأدوية، التحاليل، وصور الأشعة، عبر الدخول إلى النظام باستخدام الرقم الوطني وبيانات المريض الشخصية.

وأجاب التميمي على سؤال للإذاعة حول سبب إغلاق المراكز بشكل كامل وليس جزئي، حيث أشار إلى أن إغلاق المراكز بشكل جزئي قد يسبب تذمرا بين المراجعين ويؤثر على سير العمل في المشاريع ما قد يؤدي إلى تأخير الأعمال الفنية والتقنية. لذلك، تم اتخاذ قرار بالإغلاق الكامل لضمان إتمام الأعمال في الوقت المحدد وتفادي أي تأخير.

وتشمل أعمال الصيانة في المراكز الصحية ( الدهان ، والبلاط، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية.

واوضح الدكتور التميمي أن مركز صحي ماركا سيشهد تركيب مصعد حسب المواصفات المعتمدة

وأكد التميمي أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين بيئة العمل في المراكز الصحية، بما يساهم في تقديم خدمات طبية عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين.