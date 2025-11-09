أمانة عمّان : التقلبات المناخية تستدعي الحذر مع بداية الموسم المطري

وطنا اليوم:أكدت أمانة عمّان الكبرى، أن التغير المناخي بات يفرض واقعا جديدا يتمثل في ازدياد تقلبات الطقس وشدة الأحداث المناخية، مشددة على أهمية استعداد المواطنين ومختلف المنشآت لبداية الموسم المطري واتباع الإرشادات الوقائية لضمان السلامة العامة وتقليل الأضرار المحتملة.

ودعت الأمانة إلى تأمين مواد البناء وتنظيمها لمنع إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحال التجارية، واتخاذ إجراءات لحماية البضائع والمتاجر من أي تسرب محتمل للمياه.

كما شددت على ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول خلال الأحوال الجوية غير المستقرة.

وطلبت الأمانة من المواطنين عدم إلقاء النفايات والأنقاض عشوائيًا لضمان فعالية شبكة التصريف، وعدم ربط مزاريب الأسطح بشبكات الصرف الصحي لتجنب فيضانها. كما أكدت أهمية تثبيت الأجسام القابلة للتطاير مثل ألواح “الزينكو” واللوحات الإعلانية، والابتعاد عن مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق خلال الأمطار.

وشددت أمانة عمّان على ضرورة متابعة حالة الطقس والتحذيرات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، والتعامل بجدية مع أي تنبيهات تتعلق بالسلامة العامة.

وفي الحالات الطارئة، دعت الأمانة المواطنين إلى الاتصال بمركز اتصال أمانة عمّان الموحد على الرقمين 102 أو 117180.