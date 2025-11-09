بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

أمانة عمّان : التقلبات المناخية تستدعي الحذر مع بداية الموسم المطري

دقيقة واحدة ago
أمانة عمّان : التقلبات المناخية تستدعي الحذر مع بداية الموسم المطري

وطنا اليوم:أكدت أمانة عمّان الكبرى، أن التغير المناخي بات يفرض واقعا جديدا يتمثل في ازدياد تقلبات الطقس وشدة الأحداث المناخية، مشددة على أهمية استعداد المواطنين ومختلف المنشآت لبداية الموسم المطري واتباع الإرشادات الوقائية لضمان السلامة العامة وتقليل الأضرار المحتملة.
ودعت الأمانة إلى تأمين مواد البناء وتنظيمها لمنع إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، وتفقد المضخة الغاطسة في الطوابق السفلية للمباني والمحال التجارية، واتخاذ إجراءات لحماية البضائع والمتاجر من أي تسرب محتمل للمياه.
كما شددت على ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول خلال الأحوال الجوية غير المستقرة.
وطلبت الأمانة من المواطنين عدم إلقاء النفايات والأنقاض عشوائيًا لضمان فعالية شبكة التصريف، وعدم ربط مزاريب الأسطح بشبكات الصرف الصحي لتجنب فيضانها. كما أكدت أهمية تثبيت الأجسام القابلة للتطاير مثل ألواح “الزينكو” واللوحات الإعلانية، والابتعاد عن مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق خلال الأمطار.
وشددت أمانة عمّان على ضرورة متابعة حالة الطقس والتحذيرات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، والتعامل بجدية مع أي تنبيهات تتعلق بالسلامة العامة.
وفي الحالات الطارئة، دعت الأمانة المواطنين إلى الاتصال بمركز اتصال أمانة عمّان الموحد على الرقمين 102 أو 117180.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:35

منتدى الفكر العربي ينظم جلسة شبابية بالتعاون مع جامعة البترا لمناقشة محاور المؤتمر الشبابي العربي الثامن

11:31

“تجارة عمان” تصدر 34688 شهادة منشأ خلال 10 شهور

11:27

لا تهاجر يا قتيبة.. هاجر يا قتيبة: قراءة اقتصادية في خطاب العجز والتناقض

11:22

ضبط أكثر من 9600 متسول ومتسولة خلال 10 شهور

11:14

الشاكر : 3 أسباب علمية وراء ضعف الأمطار وغياب الحالات الجوية

11:00

حكومة دارفور: الدعم السريع حرقت ودفنت جثث مدنيين بالفاشر

10:34

جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير

10:32

من فيلادلفيا إلى سور الصين العظيم: طلبة جامعة فيلادلفيا يخوضون تجربة تعليمية وثقافية فريدة

10:29

وفيات الأحد 9-11-2025

10:20

حماس تشترط.. جثة الجندي غولدن مقابل 150 عنصرا محاصرا بأنفاق رفح

10:12

رياضة بنكهة السياسة .. الشرع يلعب السلة مع قادة بالجيش الأميركي

10:03

فرسان التغيير ترفض بالإجماع استقالة رئيس هيئة الإدارة عصام المساعيد وتقرر تشكيل مجلس أمناء برئاسته

وفيات
وفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025