بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

حكومة دارفور: الدعم السريع حرقت ودفنت جثث مدنيين بالفاشر

12 ثانية ago
حكومة دارفور: الدعم السريع حرقت ودفنت جثث مدنيين بالفاشر

وطنا اليوم:كشف مصدر بحكومة إقليم دارفور عن تلقيهم معلومات تفيد بقيام قوات الدعم السريع بعمليات دفن وحرق لجثث مدنيين قتلهم منذ دخول عناصرها المدينة نهاية الشهر الماضي.
وأضاف المصدر السبت، أن قوات الدعم السريع نقلت عدداً من الأسرى الذين احتجزتهم داخل الفاشر إلى مواقع اعتقال داخل المدينة بينما نقلت آخرين إلى مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور ومقر حكومة تأسيس، كما أغلقت طرق النزوح التي كانت مفتوحة رغم صعوبتها والتي كان المدنيون يستخدمونها للوصول إلى مناطق أكثر أماناً.
كذلك أشار إلى أن مصير أكثر من 200 ألف شخص في الفاشر ما يزال مجهولاً، موضحاً أنهم يواجهون أوضاعاً وصفها بـ”الخطرة”.
وبيّن أن الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تتطلب فتح تحقيقات عاجلة لكشف مصير المفقودين والتعرف على هوية من تم دفنهم أو حرقهم.

مجازر وعمليات اغتصاب ونهب
يذكر أنه عقب سيطرة الدعم السريع على الفاشر، آخر المعاقل الرئيسية للجيش السوداني في دارفور، أفادت الأمم المتحدة بوقوع مجازر وعمليات اغتصاب ونهب ونزوح جماعي للسكان.
كما وصفت شهادات عديدة مدعومة بمقاطع مصورة نشرتها قوات الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي، “فظائع في المدينة التي انقطعت عنها الاتصالات بالكامل”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
من جهتها، اتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بقتل ألفي مدني.
في حين نفت الدعم السريع حصول جرائم حرب، إلا أنها أقرت بوقوع بعض التجاوزات، مؤكدة فتح تحقيق لمحاسبة المتورطين.
وأسفر النزاع الذي اندلع في السودان منتصف أبريل 2023، عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وأدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص متسبباً بأكبر أزمتي نزوح وجوع في العالم، حسب الأمم المتحدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:34

جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير

10:32

من فيلادلفيا إلى سور الصين العظيم: طلبة جامعة فيلادلفيا يخوضون تجربة تعليمية وثقافية فريدة

10:29

وفيات الأحد 9-11-2025

10:20

حماس تشترط.. جثة الجندي غولدن مقابل 150 عنصرا محاصرا بأنفاق رفح

10:12

رياضة بنكهة السياسة .. الشرع يلعب السلة مع قادة بالجيش الأميركي

10:03

فرسان التغيير ترفض بالإجماع استقالة رئيس هيئة الإدارة عصام المساعيد وتقرر تشكيل مجلس أمناء برئاسته

10:00

معالي السيد يوسف حسن العيسوي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر -ابو حسن

10:00

فوضى التصريحات لبعض المسؤولين

09:59

متى ينتهي وجع استثمارات الضمان السياحية.. فندق مأدبا إن نموذجاً

09:52

رؤية خليفات السياسية… تجمع الصف وتؤكد الولاء للقيادة الهاشمية

09:43

مصريون يردون على المتنمرين بـ تريند الجلابية

09:32

مصر تستعد للإعلان عن كشف أثري كبير داخل هرم خوفو

وفيات
وفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025