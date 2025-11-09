من فيلادلفيا إلى سور الصين العظيم: طلبة جامعة فيلادلفيا يخوضون تجربة تعليمية وثقافية فريدة

وطنا اليوم:في تجربة تجمع بين التعلم والمغامرة الثقافية، واستمرارًا لجهودها في تعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي الدولي، نظّم معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا، بالتعاون مع جامعة لياوتشينغ الصينية ومركز التعاون في تعليم اللغة الصينية التابع لوزارة التعليم الصينية، مخيمًا صيفيًا إلى جمهورية الصين الشعبية، ضمن برنامج “جسر اللغة الصينية” لعام 2025، بمشاركة أحد عشر طالبًا وطالبة.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز التبادل الثقافي الطلابي بين الأردن والصين، وإثراء معرفة الطلبة بالثقافة الصينية، إلى جانب تنمية مهاراتهم اللغوية من خلال التفاعل المباشر مع البيئة التعليمية والثقافية في الصين.

وتضمّن المخيم برامج تعليمية وثقافية متنوعة شملت دروسًا في اللغة الصينية العملية، والخط الصيني، وأوبرا بكين، والفنون القتالية، إضافة إلى زيارات ميدانية لجامعات ومدن ومعالم تاريخية بارزة مثل سور الصين العظيم، والمدينة المحرمة، ومسقط رأس الفيلسوف كونفوشيوس.

وجاء المخيم ضمن رؤية جامعة فيلادلفيا الرامية إلى توسيع آفاق طلبتها وتمكينهم من خوض تجارب تعليمية عالمية، بما يعزز مهاراتهم اللغوية والثقافية ويجهزهم لمواجهة تحديات العالم المعاصر.

وأوضحت مديرة معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا الدكتورة ديما الملاحمة أن المخيم يأتي ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها الجامعة لتعزيز الانفتاح الأكاديمي على العالم، وتوفير فرص تعلمية مبتكرة للطلبة تمكنهم من التفاعل مع بيئات ثقافية وأكاديمية مختلفة، مشيدة بدور جامعة فيلادلفيا في تسهيل وصول الطلبة لمثل هذه التجارب الدولية الثرية، ودور جامعة لياوتشينج في تنظيم المخيم بشكل مميز يضمن سلامة الطلبة ويرضي فضولهم الثقافي خاصة في جمهورية الصين ذات التاريخ العريق والحاضر الواعد.

وأعرب الطلبة المشاركون عن سعادتهم الكبيرة بهذه التجربة الفريدة، مشيرين إلى أن المخيم منحهم فرصة لاكتساب مهارات جديدة في التواصل باللغة الصينية، والتعرّف عن قرب على الحضارة والثقافة الصينية. كما عبّروا عن امتنانهم لمعهد كونفوشيوس وجامعة لياوتشينغ المستضيفة وجامعة فيلادلفيا على تنظيم هذه الرحلة التي وصفوها بأنها ذكرى مميزة في مسيرتهم الأكاديمية والشخصية.