مصريون يردون على المتنمرين بـ تريند الجلابية

وطنا اليوم:اجتاح خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المصرية، تريند جديد أطلق عليه اسم “تريند الجلابية”، وأصبح حديث الناس ردا على سخرية الإعلامية سمر فودة، ابنة المفكر العلماني المصري الراحل فرج فودة، من صورة لرجل يرتدي الجلباب بصحبة زوجته خلال زيارتهما للمتحف.

وكانت فودة، أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حين علقت على صورة لرجل مصري وزوجته أثناء زيارتهما للمتحف المصري الكبير. وكتبت في منشور عبر صفحتها على فيسبوك: “مع كامل احترامي لهم، لكن آسفة جدًا، هذا ليس الزي المصري، مصر هي فساتين الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي وشياكة رجالها، مصر التي تعني أن الأنثى ما زالت أنثى متألقة وأشيك من فتيات باريس، ورجالها أشيك من ملوك إنكلترا.. هؤلاء لا يمثلون مصر جملة وتفصيلا، خاصة والإعلام العالمي مسلط عليك والهدف هو جذب السائحين”.

فقد اتجه المدونون إلى مشاركة صورهم مرتدين (الجلابية) تضامناً مع الزي الشعبي المصري، وذلك بعدما أشعلت تعليقات متنمرة على رجل ظهر مرتديا “الجلابية” في المتحف المصري الكبير غضباً كبيراً.

واعتبر متداولو الصور أن “الجلابية” زي مصري شهير عمره آلاف السنين ولا مبرر للاستهزاء به.

إلى ذلك، ظهر الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، في حلقة برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، مرتدياً الجلباب الصعيدي.

وقال أديب: “أشعر بسعادة وفخر غير طبيعي، الجلباب لم يمت، وولاد البندر “المناطق الحضرية” لا يعرفون أن هذه الجلباب فرعوني”، مؤكدا أن الجلباب يمثل جزءا أصيلا من التراث المصري، وطالب بارتدائه في المناسبات العامة.

ونشر مصريون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لهم بالجلباب خاصة أبناء الريف منهم، أو الذين تعود جذورهم للصعيد، فيما استخدم آخرون الذكاء الاصطناعي لتخليق صور لهم بالجلباب.

أتى ذلك بعدما مددت هيئة المتحف المصري الكبير ساعات العمل بقاعات العرض المتحفي يومي السبت والأربعاء، استجابة للإقبال الكبير من الزوار المصريين والعرب والأجانب.

وأعلنت الهيئة السبت، تمديد ساعات الزيارة يومي السبت والأربعاء حتى التاسعة مساء بدلاً من السادسة، لإتاحة الفرصة للزائرين لمشاهدة القطع الأثرية، لتبدأ مواعيد الزيارة خلال أيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الخميس، والجمعة من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساء، على أن يكون آخر موعد لشراء التذاكر الخامسة مساء.

أما يوما السبت والأربعاء، فتكون الزيارة من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، وآخر موعد لشراء التذاكر الثامنة مساء.

جاء هذا بعدما أظهرت نتائج الحجز الإلكتروني، الوصول للحد الأقصى للزيارة ونفاد فرص الحجز، وامتلاء المتحف للسعة التشغيلية الكاملة المقررة للسبت، نتيجة للإقبال الشديد.

المتحف المصري الكبير

يذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أحد أبرز المشاريع الثقافية والسياحية في العالم، ويقع على بعد كيلومترات قليلة من أهرامات الجيزة.

وافتُتح الصرح رسمياً مطلع شهر نوفمبر الجاري بمشاركة واسعة من قادة وزعماء وممثلين عن دول العالم، مع عرض مجموعة هائلة من الآثار الفرعونية، بما في ذلك كنوز توت عنخ آمون الكاملة لأول مرة في مكان واحد.