أجواء معتدلة حتى الأربعاء

ساعة واحدة ago
أجواء معتدلة حتى الأربعاء

وطنا اليوم:يكون الطقس الأحد، معتدلا بوجه عام، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 27 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 25 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 16، وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 31 – 15، وفي مناطق السهول 28 – 16، وفي الأغوار الشمالية 34 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 22، وفي البحر الميت 34 – 23، وفي خليج العقبة 34 – 21 درجة مئوية.
ويكون الطقس الاثنين معتدل الحرارة في معظم المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
أما الثلاثاء، فيطرأ انخفاض قليل في الحرارة، ويكون الطقس معتدلا بوجه عام، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.
كما يطرأ الأربعاء انخفاض قليل آخر في درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق ومعتدل الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


