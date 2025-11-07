وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي العلاقات الثنائية

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، ‎اليوم الجمعة، سبل تطوير الخطوات التي يقوم بها البلدان لتعزيز علاقات الصداقة بينهما عبر زيادة التعاون في عديد قطاعات حيوية.

كما بحث الوزيران في اتصال هاتفي جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان الالتزام بكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكّد الوزيران عمق علاقات الصداقة بين المملكة والبرتغال والحرص على تطويرها.