الأونروا توقع مع كوريا مشروعا جديدا لدعم برامج الوكالة المهنية في الأردن

وطنا اليوم:وقّعت الأونروا في الأردن، بالشراكة مع حكومة جمهورية كوريا، مشروعًا جديدًا يهدف إلى تطوير برنامج الوكالة للتعليم والتدريب المهني والتقني.

ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز فرص التدريب المُوجّهة نحو سوق العمل، وتطوير مرافق التعلّم، وتطوير نموذج مستدام ماليًا لتعزيز استمرارية مركز التدريب المهني على المدى الطويل، بميزانية إجمالية قدرها مليون دولار أمريكي قدّمتها حكومة جمهورية كوريا، سيُنفّذ المشروع على مدار عام.

وعالج المشروع التحدي المُلحّ المتمثل في بطالة الشباب، والتي تُؤثّر على اثنين من كل خمسة شباب في الأردن.

تُشغّل الأونروا حاليًا مركزين للتعليم والتدريب المهني والتقني، يُقدّمان أكثر من 40 دورةً تدريبيةً لحوالي 2400 شابٍّ من لاجئي فلسطين. وقد حقّق المركزان نتائجَ عاليةً ومعدلاتِ توظيفٍ عالية، مُساهمين في توفير حياةٍ كريمةٍ للشباب.

وقال أولاف بيكر، مدير شؤون الأونروا في الأردن: “تمثل هذه المبادرة تحولاً استراتيجياً في برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني”.

وأضاف: “من خلال مواصلة مواءمة المزيد من الدورات التدريبية مع متطلبات السوق، فإننا نضمن أن يكون شباب الأونروا مؤهلين تأهيلاً عالياً، وأن تتاح لهم أيضاً فرصة اقتصادية طويلة الأجل، مع ضمان استمرارية خدماتنا”.

وأضاف “ستعزز هذه الشراكة تجربة تعليمية أكثر ملاءمة، وتطور نموذجاً مالياً مستداماً للتعليم والتدريب المهني والتقني. ويساهم تعزيز برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني بشكل مباشر في تحقيق الأولويات الوطنية للحكومة الأردنية”.

وقال سفير جمهورية كوريا لدى الأردن، بيلوو كيم: “تمثل مساهمة هذا العام تجديداً لدعم كوريا المستمر للقضايا الإنسانية وجهود التنمية البشرية التي تبذلها الأونروا”، مؤكداً دعم كوريا لدور الأونروا الذي لا غنى عنه في تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني في المنطقة.

وأعرب السفير عن أمله في أن يُحقق المشروع الجديد الممول من كوريا نتائج ملموسة، مؤكدًا أن مساهمة كوريا تعكس أيضًا تضامنها العميق مع حكومة وشعب الأردن، اللذين رحّبا ودعما المحتاجين القادمين من جوارهما، بمن فيهم الشعب الفلسطيني.

وأضاف: “لطالما كانت حكومة جمهورية كوريا شريكًا راسخًا للأونروا. وقد مكّن دعمها المستمر الوكالة من تلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مجال تحسين جودة التعليم وتحسين فرص العمل للشباب”