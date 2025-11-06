العثور على جثة ثلاثيني داخل منزله في جبل الزهور

وطنا اليوم:كشف مصدر أمني مطلع ، عن وفاة شخص في العقد الثالث من عمره، عثر عليه مفارقا للحياة داخل منزله في منطقة جبل الزهور بالعاصمة عمان.

وأوضح المصدر أن بلاغا كان قد ورد إلى مركز أمن الزهور صباح اليوم (الخميس)، يفيد بوجود الجثمان داخل المنزل المذكور.

وفور تلقي البلاغ، تحركت الكوادر الأمنية المختصة والمدعي العام المناوب إلى الموقع لمعاينة مسرح الحادثة والك شف الأولي على الجثة.

وأضاف المصدر أنه تقرر نقل الجثمان إلى مركز الطب الشرعي في مستشفى البشير. وتهدف هذه الخطوة إلى إجراء عملية التشريح الوقوف على السبب الحقيقي للوفاة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية حولها أم لا.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت فتح تحقيق موسع بالحادثة لكشف ملابساتها بالكامل والوصول إلى كافة التفاصيل المرتبطة بها.