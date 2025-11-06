بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

العثور على جثة ثلاثيني داخل منزله في جبل الزهور

19 ثانية ago
العثور على جثة ثلاثيني داخل منزله في جبل الزهور

وطنا اليوم:كشف مصدر أمني مطلع ، عن وفاة شخص في العقد الثالث من عمره، عثر عليه مفارقا للحياة داخل منزله في منطقة جبل الزهور بالعاصمة عمان.
وأوضح المصدر أن بلاغا كان قد ورد إلى مركز أمن الزهور صباح اليوم (الخميس)، يفيد بوجود الجثمان داخل المنزل المذكور.
وفور تلقي البلاغ، تحركت الكوادر الأمنية المختصة والمدعي العام المناوب إلى الموقع لمعاينة مسرح الحادثة والك شف الأولي على الجثة.
وأضاف المصدر أنه تقرر نقل الجثمان إلى مركز الطب الشرعي في مستشفى البشير. وتهدف هذه الخطوة إلى إجراء عملية التشريح الوقوف على السبب الحقيقي للوفاة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية حولها أم لا.
وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت فتح تحقيق موسع بالحادثة لكشف ملابساتها بالكامل والوصول إلى كافة التفاصيل المرتبطة بها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:34

مصادر: الجيش الأميركي يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في دمشق

14:29

الإعلام في العالم

14:26

موازنة 2026 .. لا ضرائب جديدة على الأردنيين

14:20

اطلاق منصة الترقيم الإلكتروني للأغنام في جميع محافظات المملكة

13:45

وزارة الزراعة تعلن استقبال طلبات استيراد زيت الزيتون لتعويض انخفاض الإنتاج المحلي

13:42

في اجتماعها غير العادي: “الوطنية لحماية المستثمر” تقر موازنتها 2026 وتحدث النظام الداخلي

13:40

جامعة البترا تستضيف مدير عام الضمان في جلسة حوارية حول الحقوق والمزايا التأمينية

13:36

جوجل تطلق ميزة جديدة في مساعدها الذكي جيميني

13:33

ضبط حفارة مخالفة تحفر بئرا بشكل غير قانوني في أم الدنانير

12:34

إعلان الحدود الإسرائيلية مع مصر منطقة عسكرية مغلقة

12:15

حبس البلوجر هدير عبد الرازق في قضية الفيديوهات الخادشة

11:54

كلغم اللحم السوري بـ٨ دنانير في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

وفيات
وفيات الخميس 6-11-2025وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025