رئيس جامعة مؤتة يتفقد مرافق الجامعة ويؤكد حرصها على تهيئة بيئة جامعية متكاملة

في إطار حرص جامعة مؤتة على تعزيز التواصل مع طلبتها ومتابعة سير العملية التعليمية والخدمات المقدمة لهم، قام الدكتور سلامة النعيمات، رئيس جامعة مؤتة ، بجولة ميدانية شملت عددًا من مرافق الجامعة وعمادة شؤون الطلبة.

وخلال الجولة، أكد الدكتور النعيمات أن الجامعة تضع طلبتها في صميم اهتماماتها، وتسعى باستمرار إلى تهيئة بيئة تعليمية متكاملة تُسهم في تمكينهم من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية وتنمية قدراتهم الإبداعية والبحثية، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة اللامنهجية التي تُسهم في بناء الشخصية الجامعية المتكاملة.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة تولي أهمية كبيرة للتواصل المباشر مع الطلبة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يعزز من جودة الخدمات التعليمية والطلابية، ويُسهم في تطوير الأداء المؤسسي داخل الجامعة.

كما زار رئيس الجامعة عمادة شؤون الطلبة، واطّلع على معرض الكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع العمادة، والذي يهدف إلى نشر الثقافة وتعزيز القراءة بين طلبة الجامعة، مؤكدًا دعم الجامعة المستمر لمثل هذه المبادرات الثقافية الهادفة.

ورافق الدكتور النعيمات في جولته كل من عميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر مبيضين، ومدير العلاقات العامة الدكتور وليد الرواضية، حيث أكدا أهمية التعاون بين مختلف دوائر الجامعة ومواصلة الجهود لخدمة الطلبة وتطوير بيئتهم التعليمية والثقافية بما ينسجم مع رسالة الجامعة ودورها الوطني والأكاديمي.