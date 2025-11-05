بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

رئيس جامعة مؤتة يتفقد مرافق الجامعة ويؤكد حرصها على تهيئة بيئة جامعية متكاملة

20 ثانية ago
رئيس جامعة مؤتة يتفقد مرافق الجامعة ويؤكد حرصها على تهيئة بيئة جامعية متكاملة

وطنا اليوم _

في إطار حرص جامعة مؤتة على تعزيز التواصل مع طلبتها ومتابعة سير العملية التعليمية والخدمات المقدمة لهم، قام الدكتور سلامة النعيمات، رئيس جامعة مؤتة ، بجولة ميدانية شملت عددًا من مرافق الجامعة وعمادة شؤون الطلبة.

وخلال الجولة، أكد الدكتور النعيمات أن الجامعة تضع طلبتها في صميم اهتماماتها، وتسعى باستمرار إلى تهيئة بيئة تعليمية متكاملة تُسهم في تمكينهم من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية وتنمية قدراتهم الإبداعية والبحثية، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة اللامنهجية التي تُسهم في بناء الشخصية الجامعية المتكاملة.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة تولي أهمية كبيرة للتواصل المباشر مع الطلبة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يعزز من جودة الخدمات التعليمية والطلابية، ويُسهم في تطوير الأداء المؤسسي داخل الجامعة.

كما زار رئيس الجامعة عمادة شؤون الطلبة، واطّلع على معرض الكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع العمادة، والذي يهدف إلى نشر الثقافة وتعزيز القراءة بين طلبة الجامعة، مؤكدًا دعم الجامعة المستمر لمثل هذه المبادرات الثقافية الهادفة.

ورافق الدكتور النعيمات في جولته كل من عميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر مبيضين، ومدير العلاقات العامة الدكتور وليد الرواضية، حيث أكدا أهمية التعاون بين مختلف دوائر الجامعة ومواصلة الجهود لخدمة الطلبة وتطوير بيئتهم التعليمية والثقافية بما ينسجم مع رسالة الجامعة ودورها الوطني والأكاديمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
14:57

هل تقترب عودة الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

14:44

راما دواجي: فنانة سورية الأصل تصبح سيدة نيويورك الأولى

14:33

أمنية إحدى شركات Beyon تحتفل بهويتها الجديدة مع موظفيها

14:32

الصبيحي في مقال هام وخطير : من الذي عطل تطوير القضاء ؟

14:10

الأوقاف : انقطاع المطر لا يعود لنقص الغيوم بل لكثرة الذنوب

14:00

أوبن إيه آي تتيح تطبيق توليد الفيديو Sora لأجهزة أندرويد

13:58

فوز زهران مكماني.. هذه هي أميركا هذه هي الديمقراطية

13:57

مصفاة البترول تنظّم جولة إعلامية على محطة تعبئة غاز عمان- أبو علندا للاطلاع على عمليات التعبئة والتطوير

13:50

إجراء عاجل في السعودية بعد محتوى مرئي مخالف في الحرم المكي

13:44

سلطات الاحتلال تطرح مناقصات بناء جديدة لـ 356 وحدة استيطانية شرق القدس

12:30

عشرونَ حولاً من الآسنِ… ولم يستفقِ الوزراءُ إلا لصفعةِ إعلاميٍّ نَزِقٍ

12:29

بعد الفوز على ريال مدريد.. سلوت يعلق على أداء ليفربول

وفيات
وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025