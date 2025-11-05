الأوقاف : انقطاع المطر لا يعود لنقص الغيوم بل لكثرة الذنوب

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة الأوقاف، علي الدقامسة، إن انقطاع المطر لا يعود لنقص الغيوم، بل لقلة الإيمان وكثرة الذنوب، مشيراً إلى أن الدعاء والاستغفار وقيام صلوات الاستسقاء والعمل الصالح يفتح أبواب البركة ويجلب نزول الغيث.

وأضاف الدقامسة أن الاستغفار ليس مجرد كلمة، بل مفتاح للرزق والفرج، وأن التوبة ومصالحة الخصوم، وصيام ثلاثة أيام متتابعة، وتقديم الصدقات، وصلة الأرحام، كلها أعمال تعزز استجابة الله لدعاء العباد