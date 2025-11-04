بنك القاهرة عمان
إنجاز طبي بمستشفى الكرك الحكومي باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود

26 ثانية ago
إنجاز طبي بمستشفى الكرك الحكومي باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود

وطنا اليوم:سجل مستشفى الكرك الحكومي إنجازًا طبيًا نوعيًا، تمثل بنجاح فريق طبي في إجراء عملية انزلاق غضروفي باستخدام تقنية التدخل الجراحي المحدود وبتخدير نصفي، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في المستشفى.
وتُعد العملية خطوة متقدمة في مجال الجراحة الدقيقة، إذ تسهم التقنية الحديثة المستخدمة في تقليل مدة العملية وفترة التعافي، وتحسين تجربة المرضى وجودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.
وأشاد مدير مستشفى الكرك الحكومي علي الصرايرة بهذا النجاح، مؤكدًا أنه يجسد كفاءة الكوادر الطبية المحلية وقدرتها على مواكبة أحدث التطورات الطبية العالمية، مشيرًا إلى أن المستشفى مستمر في تطوير خدماته الجراحية والعلاجية بما يلبي احتياجات أبناء محافظة الكرك والمناطق المجاورة.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة المستشفى الرامية إلى إدخال تقنيات طبية وجراحية متقدمة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات وتقليل الحاجة لتحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى.
وترأس الفريق الطبي الذي أجرى العملية الدكتور نضال سعد أبو سدرة، وشارك في إجرائها الدكتور يوسف أبو نواس، فيما أشرف على التخدير اختصاصي التخدير الدكتور محمد عميرة، بمساندة الفريق الطبي والتمريضي في المستشفى.


