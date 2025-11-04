بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

عبدالكريم الكباريتي رئيساً لمجلس إدارة مصرف بغداد

دقيقة واحدة ago
عبدالكريم الكباريتي رئيساً لمجلس إدارة مصرف بغداد

وطنا اليوم:أعلن مصرف بغداد احد المصارف الرائدة في العراق، عن تشكيل مجلس ادارته الجديد خلال الاجتماع الاستثنائي التاسع للهيئة العامة الذي انعقد اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج الاصلاح المصرفي.
وذكر المصرف في بيان انه :” تم ،خلال الاجتماع، انتخاب الأعضاء الأصيلين التالية أسماؤهم بدلاً من الأعضاء المستقيلين: تمارا حسين الشديدي وخالد شريف الهزاع ونضال فائق القبج وأحمد تحسين المعله (المدير المفوض)، و الأعضاء الاحتياط: يزن بدر كردي وصلاح محمد سليم وبيداء سالم سليمان وايناس عبدالرحمن القيسي وفادي محمد عياد وزهدي بهجت الجيوسي وطه جعفر وغسان أحمد سليم ونيران صبري إسحاق”.
وتابع البيان:” ان مجلس الإدارة الجديد عقد اول اجتماعاته حيث تم انتخاب عبدالكريم علاوي الكباريتي رئيساً لمجلس الإدارة، ودارا نور الدين نائباً للرئيس”.
وفي هذا السياق، قال أحمد تحسين المعله، المدير المفوض للمصرف: “يشكّل مجلس الإدارة الجديد خطوة ستراتيجية نحو تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية وترسيخ مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة التنفيذية. نحن فخورون بكوننا أول مصرف عراقي يطبّق الإطار الجديد للبنك المركزي العراقي، في خطوة تعبّر عن التزامنا الراسخ بتطوير العمل المصرفي بما يتماشى مع اعلى المعايير الدولية”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:04

مطالب بمنع الهواتف الذكية في المدارس وسط غياب ضوابط تشريعية

19:58

كتلة هوائية دافئة نهاية الأسبوع. وأجواء أقرب لفصل الصيف الأربعاء والخميس

19:22

ارتفاع أعداد الزوار الأجانب للبترا بنسبة 99% خلال الشهر الماضي

19:16

الدكتور هاني الجراح يعلن ترشحه لموقع نقيب الفنانين الأردنيين

19:11

الأرصاد : الأمطار لم تتجاوز (1–2%) من المعدل منذ بداية الموسم

19:06

القبض على فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية من منزل في البلقاء

19:02

الدفاع المدني يحذر من مخاطر تنظيف آبار المياه بالطرق التقليدية

18:42

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً مقدسياً من نادي سلوان

17:59

البدور من “مأدبا”: المستشفى الجديد سيحل التحديات الصحية

16:37

استحداث 3 تخصصات جديدة في التعليم المهني العام المقبل

16:30

طهبوب تكشف تحصيل الحكومة على 159 مليون دينار من المساهمة الوطنية

16:26

الأجواء في العاصمة السعودية أبرد من عمان

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان