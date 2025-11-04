كتلة هوائية دافئة نهاية الأسبوع. وأجواء أقرب لفصل الصيف الأربعاء والخميس

وطنا اليوم:يتوقع تطبيق طقس العرب أن يزداد تأثير المملكة الأردنية الهاشمية بالكتلة الهوائية الدافئة المصاحبة لتعمق منخفض البحر الأحمر بصورة أعلى من المعتاد لهذا الوقت من العام. ومن المتوقع أن تسود بذلك أجواء تقترب من الأجواء الصيفية، وسط احتمالية قوية بأن تصل درجات الحرارة إلى مستوياتها الأعلى لشهر نوفمبر منذ عدة سنوات وتحديدا يوم نهاية الأسبوع.

الأربعاء والخميس زيادة 9 درجات مئوية

وبحسب خرائط النمذجة الحاسوبية، يبلغ تأثير منخفض البحر الأحمر ذروته يومي الأربعاء والخميس 5-6 نوفمبر 2025. وتشير التوقعات إلى:

ارتفاع قياسي: من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى مما هو مفترض أن تكون عليه بحوالي 9 درجات مئوية.

أجواء صيفية: تسود أجواء حارة نسبيا وجافة في عموم مناطق المملكة، وتكون حارة بشكل فعلي في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة.

تخطي حاجز الـ 30 مئوية: من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة العظمى مع ساعات عصر الأربعاء حدود 30 درجة مئوية في معظم مدن المملكة، بما فيها أحياء من العاصمة عمان.

يذكر أن آخر مرة تجاوزت فيها درجات الحرارة العظمى حدود الـ 30 مئوية في شهر نوفمبر كانت في عام 2016، وتحديدا يوم الأربعاء 16/11/2016، مما يجعل هذه الموجة من الأدفأ في تاريخ الشهر.

تحذير الغبار: أجواء مغبرة يوم الخميس

مع يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، تستمر الأجواء حارة نسبيا مع ساعات الظهيرة والعصر في مختلف المناطق. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى تغير محتمل في حالة الجو:

هبوب الرياح الجنوبية: تتحول الأجواء لتصبح مغبرة بنسب متفاوتة نتيجة لهبوب الرياح الجنوبية إلى الجنوبية الشرقية.

المناطق الأكثر تأثرا: تكون أكثر المناطق عرضة للغبار هي المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، بما في ذلك الطريق الصحراوي. ينصح سائقو السيارات وأصحاب الأمراض التنفسية بأخذ الحيطة والحذر.