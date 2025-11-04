الدكتور هاني الجراح يعلن ترشحه لموقع نقيب الفنانين الأردنيين

وطنا اليوم:أعلن الدكتور هاني الجراح عن ترشحه رسميًا لموقع نقيب الفنانين الأردنيين للدورة القادمة (2026–2028)، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جادًا ومثمرًا يخدم الحركة الفنية الأردنية، وقال في بيان ترشحه:

لن تضيق عليّ اللغة ولن يعجزني الإنشاء، غير أن الواقع يفرض علينا أن ننهمك في الفعل لا بالقول، وبناء على ذلك، وبعد التوكل على الله، أتقدم إليكم معلنًا ترشحي لموقع نقيب الفنانين الأردنيين للدورة القادمة (2026–2028). والله ولي التوفيق

ويُعدّ الدكتور هاني الجراح من الشخصيات البارزة في المشهدين الفني والتربوي في الأردن، إذ يمتلك مسيرة مهنية وأكاديمية حافلة بالإنجازات.

فهو حاصل على بكالوريوس في الإخراج والتمثيل، ودبلوم عالٍ في التربية، وماجستير في العلوم التربوية، وماجستير في طرائق تدريس الفنون، ودكتوراه في المناهج وطرق التدريس.

تقلّد الدكتور الجراح عدة مواقع قيادية مهمة، من أبرزها:

مدير عام للنشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم.

ملحق ثقافي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

عميد كلية التربية وعميد شؤون الطلبة في جامعة العين بأبو ظبي.

كما كُلّف بإدارة نقابة المعلمين الأردنيين عند تأسيسها بصفته أحد كبار موظفي وزارة التربية والتعليم.

ويمتلك الدكتور الجراح خبرة نقابية واسعة في نقابة الفنانين الأردنيين، حيث شغل عضوية مجلس النقابة لعدة دورات، وكان له دور بارز في دعم العمل النقابي والفني على حد سواء.

إلى جانب مسيرته الإدارية، ترك الدكتور هاني الجراح بصمة فنية مميزة، إذ أخرج عددًا من المسرحيات وشارك في أعمال تلفزيونية ومسرحية متعددة، وكان دائم السعي لدمج الفن بالتربية وتعزيز قيم الإبداع والمسؤولية الاجتماعية لدى الفنانين الشباب.

كما نال الدكتور الجراح جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز – الموظف القيادي لعام 2009، تقديرًا لجهوده وإسهاماته في تطوير العمل التربوي والثقافي.

ويُنتظر أن يطرح الدكتور هاني الجراح في برنامجه الانتخابي رؤى جديدة للنهوض بنقابة الفنانين الأردنيين وتعزيز مكانتها كرافعة أساسية للفن الأردني والعربي.